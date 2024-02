Selbsthilfegruppe ist ein mutiger und wichtiger Schritt

Plus Immer mehr junge Menschen im Landkreis Landsberg leiden unter einer psychischen Erkrankung. Ihnen muss geholfen werden.

Laut einer Befragung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns warten Patientinnen und Patienten in Bayerns Städten im Durchschnitt bis zum Beginn einer ambulanten Psychotherapie etwa fünf Monate. Auf dem Land sind die Wartezeiten noch länger. Das muss sich ändern. Denn je früher eine psychische Erkrankung behandelt wird, umso besser.

Dabei gibt es in Bayern nicht unbedingt zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das Problem ist, dass zu wenige von ihnen eine Kassenzulassung haben. Und ohne eine solche Zulassung kann man nur Privatpatienten oder Selbstzahler behandeln. Experten fordern daher schon lange, dass die Kassenplätze aufgestockt werden.