Straßen im Landkreis Landsberg: Sanieren bringt auch Sicherheit

Plus Baustelle folgt auf Baustelle: Vielerorts im Landkreis Landsberg werden Autofahrer derzeit auf die Probe gestellt. LT-Redakteur Dominic Wimmer verweist auf die Wichtigkeit der Projekte.

Sommerzeit ist Baustellenzeit. In den vergangenen Wochen gab es bereits zahlreiche Straßensperrungen zwischen Ammersee und Lech. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten teils weite Umwege in Kauf nehmen. Auch die Landsberger Altstadt ist jetzt wieder betroffen. Vor allem im Bereich Lengenfeld werden nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele andere Verkehrsteilnehmer aufatmen, wenn es nach Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs endlich wieder auf dem Regelweg von Landsberg in Richtung Süden geht. Zum Glück ist dann auch bald wieder die Staatsstraße in Richtung Hagenheim befahrbar. Sie stellt eine wichtige Achse Lech-Ammersee dar. Gut auch, dass das Staatliche Bauamt endlich Geld zur Verfügung hat, um die schlechte Fahrbahn zu sanieren.

