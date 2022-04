Thema Wehrpflicht: Ein sozialer Dienst für alle wäre gut

Plus Angesichts des Ukraine-Kriegs wird über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert. Warum nicht ein soziales Jahr für alle? Diese Frage stellt sich LT-Redakteur Dominic Wimmer, der auf die eigene Vergangenheit zurückblickt.

Die persönliche Rechnung Ende der 90er-, Anfang der 2000er-Jahre war für mich ganz einfach: Wenn ich mich bei der Feuerwehr Dießen weiterhin ehrenamtlich engagiere, dann kann ich mich auch für 15 Jahre verpflichten und mir so den Wehr- oder Zivildienst sparen. Das Jahr beim Bund habe ich mir dadurch nach dem Abitur gespart und konnte quasi sofort mit dem Studium beginnen. Und die Gesellschaft hatte auch etwas davon: einen dienstverpflichteten Helfer im Katastrophenschutz.