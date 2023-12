Veranstaltungen auf Schloss Kaltenberg: Für jeden was dabei

Plus Drei große Veranstaltungen auf Schloss Kaltenberg und dreimal ins Schwarze getroffen, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Nach dem kommenden Wochenende ist erst einmal Ende Gelände auf Schloss Kaltenberg. Nach einem Jahr, in dem dort nicht nur das Ritterturnier und der Weihnachtsmarkt, sondern auch das Puls Open Air Festival organisiert wurden, verdient das Veranstaltungsteam ein großes Lob. Die Menschen in der Region können sich glücklich schätzen, dass sich Kaltenberg nicht in eine Reihe von Schlössern und Burgen einreiht, zu denen die Öffentlichkeit gar keinen Zugang mehr hat.

Es gibt natürlich einen Grund, wieso die alten Grundstücke samt opulenter Gebäude mittlerweile zum großen Teil privatisiert sind. Schließlich ist der Betrieb nicht nur kostspielig, sondern auch aufwendig. Wenn es nicht gerade das Schloss Neuschwanstein ist, das aufgrund seiner bloßen Existenz und Bedeutung in der Popkultur jährlich von vielen Menschen besucht wird, müssen die Verantwortlichen kreativ werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen