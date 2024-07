Verkehrssicherheit in Dießen: Gibt es da wirklich ein Problem?

Der Bürgerantrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Von-Eichendorff-Straße in Dießen ist ein Beispiel dafür, wie Umstände einerseits subjektiv empfunden werden und wie sie andererseits objektiv sind. Die darin gestellten Forderungen an den Markt Dießen lassen annehmen, dass dringend etwas für die offenbar unzureichende Verkehrssicherheit und die nicht eingehaltene Tempo-30-Begrenzung in dieser und zwei anderen Wohngebietsstraßen getan werden muss.

