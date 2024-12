Welche Wünsche erfüllt das neue Jahr?

Hatten Sie ein schönes Weihnachtsfest? Wurden alle Wünsche erfüllt? Meist ist das ja an Weihnachten und im Leben nicht immer so und sorgt für großen Frust. Wäre es nicht besser, die Wünsche ein wenig herunterzuschrauben und offen dafür zu sein, was das neue Jahr bietet und abzuwarten. Das vergangene Jahr bot so viel Unglaubliches, das man nun wirklich nicht erwartet hätte. Vielleicht muss man das alles erst mal verarbeiten. Denn es waren größtenteils unerfreuliche Dinge. Die Kriege, die leider wieder zum Alltag gehören, die groteske Wahl in Amerika, über die man eigentlich nur den Kopf schütteln könnte, wären die Verhältnisse im eigenen Land nicht fast genauso unverständlich. Die Attentats-Androhungen und der schreckliche Angriff in Magdeburg. Auch im Landkreis ist nicht alles Gold. Doch größtenteils sind es nicht die Projekte, die stören, sondern die Art und Weise, wie man sie präsentiert oder wie man sie durchsetzen will. Das haben wir bereits im Inselbad und am Schlossberg erlebt und man darf gespannt sein, wie viel davon man wirklich verwirklichen kann. Vor allem beim Inselbad fiebern hier viele Landsbergerinnen und Landsberger mit. Aber es gibt auch andere Projekte wie die geplanten Gasförderungen im Landkreis, die vorwiegend auf Kritik stoßen.

