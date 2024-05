Kein Aufstieg trotz Meisterchance: Wie geht’s weiter beim TSV Landsberg?

Plus Für die neue Saison in der Fußball-Bayernliga gibt es beim TSV Landsberg bislang viele offene Fragen. Der Verein vermeldet bislang nur Abgänge. Eine Analyse.

In der Fußball-Bayernliga läuft alles auf ein spannendes Finale im Kampf um die Meisterschaft hinaus. Vier Mannschaften sind mit nur zwei Punkten Unterschied an der Tabellenspitze. Mittendrin der TSV Landsberg, der eigentlich mit dem Meistertitel auch den Aufstieg in die Regionalliga hätte feiern wollen. Der Meistertitel ist noch möglich, der Aufstieg aber schon lange vom Tisch. Was bleibt, ist die Frage, wie es weitergeht.

Vor zwei Jahren hatte der TSV Landsberg mit der Verpflichtung von Ex-Profi Sascha Mölders den Aufstieg in die Regionalliga, die vierthöchste Liga in Deutschland, als Ziel ausgegeben. In der ersten Saison verpasste die Mannschaft die Aufstiegsplätze, in der laufenden macht die Abteilung den Rückzieher. Da "derzeit die personellen und strukturellen Voraussetzungen" nicht vorhanden seien, war die Begründung - nach zwei Jahren Vorbereitung.

