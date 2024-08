Wird Schöffelding das Zentrum der VG Windach?

Lange hat sich Schöffelding vor allem durch die Autobahnanschlussstelle von anderen Dörfern unterschieden. Dann kam die Firma Delo und in Zukunft könnte Schöffelding das Zentrum der VG Windach werden, wenn an der A96 nicht nur eine „Multienergiestation“ mit Übernachtungs- und Verpflegungsangebot gebaut wird. Manche sehen dort schon ein überörtliches Nahversorgungszentrum. Denn Eresing, Finning und Windach sind bisher nicht in den Genuss eines Discounters, Vollsortimenters oder Einkaufszentrums auf der grünen Wiese gekommen.

