Ein Konzert mit tollen Songs, spannenden Musikern und ein bisschen Kabarett

Stefan Stoppok ist ein Markstein nicht nur der deutschen Liedermacher-Szene, sondern auch im Landsberger Stadttheater. Seit 16 Jahren gibt es hier keinen Oktober, der nicht mit Stoppok und Artgenossen beginnt, einem erfolgreichen und kurzweiligen Konzept, das Stoppok ganz offensichtlich nicht nur großen Spaß macht, sondern auch bekannte wie unbekannte Musiker aus seinem Umkreis auf die Bühne holt und zusammenbringt. Jedes Mal ist es spannend, wer kommt, und wie es gefällt.

Die Fans kommen dennoch stets vor allem seinetwegen – Stoppok, der Meister der Lieder- und Textschreiber, der virtuose Gitarrist und nicht zuletzt der verschmitzte Spaßmacher. Immer bleibt man ein wenig durstig nach mehr Stoppok-Stücken am Ende des Abends – und genau das lässt die Zuhörer wiederkommen und das Haus Jahr für Jahr an zwei Abenden in Folge restlos füllen.

Zur Entschädigung gibt es selbstironische Kommentar von Stefan Stoppok

Stoppok kann sich mittlerweile auf der Landsberger Bühne alles erlauben: Waren es früher nur Texthänger, bricht er nun bereits im ersten Stück ab, weil er nicht mehr weiterweiß, und, schade, schade, lässt es unvollendet, fängt ein neues an. Dazu gibt er zur Entschädigung selbstironische Kommentare, die eine Art paralleles Kabarett-Programm bilden und wirklich witzig sind. Politisch ist er eigentlich immer, er stellt fest, dass seit Neuestem überall Merz-weg-Hallen (Mehrzweckhallen) gebaut werden, und eine Strophe für Söder lautet: „Wurst, Wurst, Kas, Kas, Wurst, …“ Dann bleibt einem das Lachen im Hals stecken, weil Stoppok in seine zwölfsaitige Gitarre greift und seinen unglaublichen, mitreißend-virtuosen Sound erzeugt, und man keinen einzigen Ton verpassen will. „Gewalt ist keine Lösung“, „Sei nich sauer, Schatz“, egal was er spielt, es ist immer begeisternd.

Icon vergrößern Stefan Stoppok im Stadttheater in Landsberg: Seine Kommentare sind eine Art Kabarett-Programm und beim Publikum beliebt. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Stefan Stoppok im Stadttheater in Landsberg: Seine Kommentare sind eine Art Kabarett-Programm und beim Publikum beliebt. Foto: Christian Rudnik

Der erste Gast, Jon Flemming Olsen, hat es da etwas schwer, denn auch er singt Lieder mit deutschen Texten und Gitarrenbegleitung, schöne Lieder, schön gespielt, vom Sound her ein bisschen wie die Schlager der 1970er-Jahre, die Stimme ein bisschen wie Reinhard Mey. Aber an Stoppoks Bühnenpräsenz kommt er allein nicht heran.

Carl Carlton war noch in Woodstock dabei

Ganz anders der zweite Gast, Carl Carlton, der tatsächlich noch in Woodstock dabei war und mit praktisch allen Größen der Popmusikgeschichte schon mal zusammengespielt hat (nur einmal nebenbei erwähnt er seine Tour mit Manfred Mann’s Earth Band). Carlton ist ein absolut sympathischer Vollprofi, der sich praktisch spontan, gefühlt ohne große Proben, in die Stücke der anderen einfindet, mit genialen Gitarrensoli und Gitarrenriffs, aber auch markantem Gesang, oft schön zweistimmig, mit Partnerin Melanie Wiegmann. Sonja Glas gesellt sich still und heimlich am Bass dazu, groovt sich überall unauffällig mit ein, und ein weiterer Höhepunkt ist schließlich Tess Wiley, Rock-Röhre mit ausdrucksstarker, mitreißender Stimme, auch beeindruckend in sanfteren Songs, die sie mit Gitarre oder Piano begleitet. „Just Like You“ im Gitarren-Duett mit Carl Carlton ist ein reiner Ohrenschmaus.

Icon vergrößern Genial war der Auftritt von Melanie Wiegmann und Carl Carlton im Stadttheater in Landsberg. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Genial war der Auftritt von Melanie Wiegmann und Carl Carlton im Stadttheater in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Viel zu schnell kommt das große Finale, bei dem alle Musiker zusammen „Love Potion No 9“ anstimmen, als Zugabe „No No Never“, mit dem Olsens Band Texas Lightning 2006 am ESC teilgenommen hat. Doch Stoppok gibt seinem Publikum im Landsberger Stadttheater noch seine Botschaft mit, mit seinem Lied „Mal dein Herz mit Farbe an“ – eine Aufforderung an alle, die zurzeit wieder Wut- und Hass-Ideologien auf den Leim gehen …