Vermisster 31-Jähriger wird tot in einem Waldstück gefunden

Ende September hatte sich die Polizei Landsberg wegen eines vermissten 31-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg an die Öffentlichkeit gewandt. Der Mann war damals zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion informiert, wurde dessen Leiche am Dienstag von einem Spaziergänger in einem Waldstück zwischen Walleshausen und Petzenhofen gefunden. Laut Polizei ist ein Fremdverschulden auszuschließen. (AZ)

