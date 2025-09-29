Ein Unfallschwerpunkt weniger: Kreuzung bei Gut Lichtenberg wird umgebaut

Seit Jahrzehnten kracht es regelmäßig an der Kreuzung bei Gut Lichtenberg zwischen Kaufering und Scheuring. Jetzt wird der Unfallschwerpunkt entschärft und ein Kreisverkehr gebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. Oktober, und sollen Anfang November beendet sein, können sich aber witterungsbedingt verzögern. Das staatliche Bauamt rechnet mit Baukosten in Höhe von rund 750.000 Euro.

Der Kreisverkehr wird auf Höhe von Gut Lichtenberg an der Kreuzung der Staatsstraße 2027, auch „Panzerstraße“ genannt, mit der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kaufering und Scheuring errichtet, teilt das staatliche Bauamt Weilheim in einer Pressemeldung mit. Ab Montag, 6. Oktober, wird die Straße deswegen von und nach Kaufering gesperrt, die Umleitung über Weil wird ausgeschildert. Die Zufahrt bis zur Burgruine Haltenberg (von Kaufering kommend) bleibe frei. Damit der Verkehr auf der Staatsstraße 2027 nicht umgeleitet werden muss, wird eine asphaltierte Baustraße als Behelfsumfahrung des Knotenpunktes eingerichtet.

Der Bau eines Kreisverkehrs ist seit fast 25 Jahren ein Thema

Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre ist der Bau eines Kreisverkehrs ein Thema. Die Stelle ist grundsätzlich gut einsehbar, dennoch kracht es immer wieder. Meist geht es um Linksabbieger, die von Klosterlechfeld kommend nach links in Richtung Scheuring abbiegen wollen und den Gegenverkehr übersehen oder von Geltendorf kommend nach links in Richtung Kaufering abbiegen wollen, sagte Markus Siebert, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizei Landsberg, Anfang Februar im Gespräch mit unserer Redaktion. In den vergangenen fünf Jahren hatte die Polizeiinspektion Landsberg an der Kreuzung 15 Unfälle aufgenommen, mit zwei schwer- und 21 leicht verletzten Personen. „In zwölf Fällen wäre die Missachtung der Vorfahrt der Unfallgrund“, so Siebert.

Um die Unfallstelle zu entschärfen, war vor über 20 Jahren eine Bretterwand angebracht worden, die allerdings nur eine kleine Verbesserung brachte. Dieser Sichtschutz im Kreuzungsbereich sollte Autofahrer zum Anhalten zwingen. Auch die Anordnung von Tempo 70 auf der Panzerstraße in diesem Bereich, hatte laut Polizei nicht die erhoffte Wirkung.

Auch bei Beuerbach gibt es eine unfallträchtige Kreuzung

Wie Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl Anfang Februar unserer Redaktion sagte, befindet sich bei Beuerbach die nächste Gefahrenstelle auf der Staatsstraße. Dort kreuzt die Verbindungsstraße von Weil nach Scheuring die Staatsstraße. „Dort sind wir mit der Feuerwehr genauso oft im Einsatz. Hier wäre auch ein Kreisverkehr nötig“, so Maisterl. Beim staatlichen Bauamt ist das Thema bekannt. Erste Gespräche der Behörden dazu hätten schon stattgefunden.