Kutter kümmert sich um den Straßenausbau in Kaufering

Der Ausbau der Einmündung der Kreisstraße LL22 in die LL20 in der Ortsdurchfahrt Kaufering kommt näher: In der Juli-Sitzung des Marktgemeinderats wurde die Vergabe der Tiefbauarbeiten beschlossen.

