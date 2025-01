Unbekannte beschädigen eine Schranke des Landsberger Agrarbildungszentrums

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten offenbar mehrere Personen zwischen 1 und 1.30 Uhr die Schranke zum Grundstück einer Bildungseinrichtung in der Kommerzienrat-Winkelhofer-Straße und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Landsberg. In besagter Straße befindet sich das Agrarbildungszentrum. Die Polizei Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191 9320 um Hinweise. (AZ)

