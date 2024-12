Aktion im Landkreis Landsberg soll Müll vermeiden und Freude schenken

Gemeinsam mit der Beschäftigungsinitiative Landsberg am Lech, kurz „BiLL“, startet die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises ein Sammelsystem für wiederverwendbare Kleinwaren – die BILL-LA-BOX. Ziel dabei ist es laut Pressemeldung, Abfälle zu vermeiden und Dingen ein „zweites Leben“ zu schenken. Dies schone Ressourcen und den eigenen Geldbeutel.

BiLL bietet Menschen mit Handicap eine Beschäftigung, indem sie gebrauchte und gespendete Waren in ihrem Kaufhaus der schönen Dinge in Landsberg verkauft. Der Landkreis und BiLL starten nun das Projekt „BILL-LABOX“. In diese Box können ab sofort all die schönen Dinge gegeben werden, die viel zu schade für den Müll sind und gespendet werden. Die BILL-LA-BOX eigne sich zum Sammeln von Geschirr, Haushaltsgegenständen, Dekoartikeln, Spielzeug, Elektrokleingeräten, Schmuck oder Büchern.

Die Ausgabe leerer Boxen startet am Donnerstag, 5. Dezember. Der offizielle Auftakt findet an diesem Tag auf dem Wertstoffhof in Dießen in der Fritz-WinterStraße von 10 bis 12 Uhr statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wertstoffhofs, von BiLL und von der Abfallberatung sind vor Ort und beraten zu allen Fragen rund um die BILL-LA-BOX. Danach, so die Pressemeldung, erfolgt die Ausgabe leerer und die Annahme gefüllter BILL-LA-BOXen im Landkreis jeweils zu den Öffnungszeiten an folgenden drei Stellen: Wertstoffhof Dießen, Fritz-Winter-Straße 3-5; Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten, Westerschondorfer Straße 98 und BiLL Landsberg, Galgenweg 2. Größere Sachspenden, die nicht in die Boxen passen, können nach wie vor direkt bei BiLL in Landsberg oder jeden Donnerstag am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten abgeben werden. (AZ)

Weitere Informationen zum Projekt „BILL-LA-BOX“ finden sich unter www.abfallberatung-landsberg.de. Für alle Fragen rund um die Spende gut erhaltener Dinge steht das Team der Beschäftigungsinitiative unter Telefon 08191-97 37 240 oder unter www.bi-ll.de gern zur Verfügung.