Arbeitslosenquote im Kreis Landsberg bleibt unverändert

Im Landkreis Landsberg waren im Oktober 2090 Personen arbeitslos und damit 54 weniger als im Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. Allerdings waren es damit im Oktober auch 345 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt laut dem Bericht wie schon im Vormonat bei 3,1 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 2,6 Prozent.

Im Oktober waren im Bezirk Landsberg demnach 1084 Männer und 1006 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 546 Personen neu oder erneut arbeitslos und damit 60 mehr als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 594 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. 166 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1019 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Die fortwährende Schwächephase der deutschen Wirtschaft führt zu einer eher gedämpften Herbstbelebung der Arbeitsmarktzahlen. „Wie in den letzten Monaten können wir nur einen leichten Rückgang an Arbeitslosenzahlen verbuchen“, sagt Michael Legrand, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Weilheim. Trotz leichter Erholung zeige der Arbeitsmarkt relativ wenig Bewegung. „Und im Vergleich zum Vorjahr fallen die Zahlen insgesamt schlechter aus. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Nach aktuellem Stand gehe ich jedoch davon aus, dass in den kommenden Monaten mit wenig Dynamik zu rechnen ist“, so Legrand. Die Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk, zu dem auch die Kreise Starnberg, Fürstenfeldbruck, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen zählen, liegt wie im Vormonat bei 3,3 Prozent. (AZ)