Arbeitslosenquote im Kreis Landsberg höher als im Vorjahr

Im Landkreis Landsberg waren im September 2144 Männer und Frauen arbeitslos. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. Das bedeutet zwar 20 Arbeitslose weniger als im Vormonat, aber gleichzeitig 347 mehr als vor einem Jahr im September 2023.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Landsberg liegt laut Agentur für Arbeit damit bei 3,1 Prozent, vor einem Jahr lag die Quote bei 2,7 Prozent. Im September waren im Bezirk Landsberg 1113 Männer und 1031 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich 486 Personen neu oder erneut arbeitslos. 497 Personen meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. 189 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Damit gibt es 1095 freie Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

„Aktuell können wir noch ein bisschen durchschnaufen“

Der Bestand an Arbeitslosen im gesamten Agenturbezirk Weilheim, der neben dem Kreis Landsberg die Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Fürstenfeldbruck und Starnberg umfasst, liegt bei 13.038 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Prozent gestiegen. Am stärksten trifft es dabei den Landkreis Landsberg mit einer Steigerung von 19,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk beträgt 3,3 Prozent.

„Wir sehen gerade eine minimale Herbstbelebung am Arbeitsmarkt. Insbesondere einen Rückgang von Arbeitslosen bei Schulabgehenden. Hier besuchen viele ab September weiterführende Schulen, beginnen einen Job oder starten ihre Ausbildung und fallen aus der Arbeitslosenstatistik raus“, sagt Michael Legrand, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Weilheim. Bei den anderen Personengruppen dagegen verzeichnet die Agentur nach wie vor eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr. Zudem beginnen ab Herbst die saisonal bedingten Arbeitslosmeldungen. „Aktuell können wir noch ein bisschen durchschnaufen, bevor die Phase der Saisonarbeitslosen ab November richtig beginnt“, so Legrand. In Tourismus, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau und der Baubranche erwarte die Agentur saisonbedingt Arbeitslosmeldungen. (AZ)