Bahnstrecke München-Buchloe immer noch gesperrt

In der vergangenen Nacht hat das Sturmtief Ronson in Südbayern auch mehrere von Go-Ahead befahrene Bahnstrecken stark beeinträchtigt. Die Oberleitungen wurden heruntergerissen. Was die Bahn rät.

Aktuell gibt es für die verschiedenen gesperrten Streckenabschnitte unterschiedliche Prognosen seitens DB Netz, wann die Sperrungen aufgehoben werden können. Die Reparaturen können für einige Streckenabschnitte mehrere Tage dauern. Go.Ahead bittet die Fahrgäste, auf den derzeit nicht befahrbaren Streckenabschnitten nach Möglichkeit ihre Fahrten zu verschieben und sich generell kurzfristig vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren. Darüber hinaus informieren sie auf ihrer Website über die weitere Entwicklung. Es sei auf manchen Streckenabschnitten gelungen, kurzfristig einen Busnotverkehr zu organisieren. Es sind allerdings nur einzelne Busse, die ohne festen Fahrplan die Stationen abfahren und Fahrgäste mitnehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch wenn der Zugverkehr möglich ist: Es wird morgen (Donnerstag) wegen der Auswirkungen des Sturms und der Sperrung der anderen Streckenabschnitte zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. München – Buchloe (Linien RE 96, RE 72): Diese Strecke ist derzeit gesperrt und bis auf Weiteres nicht befahrbar; es gibt auch keine belastbare Prognose, wann dieser Streckenabschnitt wieder befahrbar sein wird. Die Strecke Memmingen – Lindau (Linien RE 96, RB 92): Diese Strecke ist derzeit gesperrt und nach Prognose der DB Netz voraussichtlich frühestens Freitag im Lauf des Tages befahrbar. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus So wütete Sturmtief "Ronson" im Landkreis Landsberg

