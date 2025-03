Bei der Sparkasse Landsberg-Dießen stehen die Zeichen auf Wachstum

Für die Sparkasse Landsberg-Dießen war das vergangene Geschäftsjahr ein erfreuliches. Bei einem Pressegespräch in der Hauptgeschäftsstelle am Hauptplatz konnten der Vorstandsvorsitzende Sven Fischer und Vorstandsmitglied Roland Böck „trotz eines herausfordernden Umfelds“ ein stabiles Betriebsergebnis präsentieren. Zudem blickten sie auf Projekte im laufenden Jahr: Im Landsberger Westen möchte die Bank nach langwierigen Vorplanungen ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Zudem soll die Filiale in Dießen modernisiert werden.

Die Sparkasse Landsberg-Dießen habe auch unter geopolitisch und wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen Stärke bewiesen, zieht Sven Fischer ein positives Fazit. Er ist seit Oktober Vorstandsvorsitzender der Bank und damit Nachfolger von Thomas Krautwald, der in den Ruhestand gegangen ist. Laut einer Pressemitteilung ist die vorläufige Bilanzsumme um 4,6 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro gestiegen. Auch bei den Einlagen (2,07 Milliarden Euro) ist im von leicht fallenden Zinsen gekennzeichneten Jahr 2024 ein Wachstum zu verzeichnen (5,3 Prozent). Der Kreditbestand konnte um gut 0,54 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro gesteigert werden. Alle wichtigen aufsichtsrechtlichen Kennzahlen stünden bei der hiesigen Sparkasse „auf Grün“, so Fischer. Die Sparkasse Landsberg-Dießen gibt es seit 190 Jahren und hat mehr als 73.000 Kunden.

Sparkasse Landsberg-Dießen möchte Eigenstädnigkeit beibehalten

Auch bei der Anzahl der Beschäftigten – insgesamt sind es 342 Mitarbeitende (davon 25 Azubis) – stehen laut Fischer die Zeichen „eher auf Wachstumskurs“. Im vergangenen Jahr seien 20 Neueinstellungen erfolgt. Derzeit gibt es 19 Geschäftsstellen und daran soll sich zumindest nach aktuellem Stand auch vorerst nichts ändern. Allerdings werde das Filialnetz „regelmäßig überprüft“, so Fischer. Die Online-Banking-Quote liegt inzwischen bei 74 Prozent. Am Standort am Hauptplatz soll demnächst eine Service-Stele erprobt werden. Dieses Angebot sei jedoch „on top“, sagt Fischer.

Vorstandsmitglied Roland Böck (links) und Vorstandsvorsitzender Sven Fischer von der Sparkasse Landsberg-Dießen.

Auch zur längerfristigen Strategie und Ausrichtung der Sparkasse Landsberg-Dießen äußern sich der Vorstandsvorsitzende Sven Fischer und Vorstandsmitglied Roland Böck. Eine mögliche Fusion mit einer anderen Sparkasse ist demnach kein Thema. „Wir kommen mit der Stadt und dem Landkreis Landsberg als Geschäftsgebiet gut aus“, sagt Fischer. Die Menschen verdienten gut und auch der Immobilienmarkt scheint sich etwas „berappelt“ zu haben. Roland Böck sieht das Eigenkapital als Fundament für die Eigenständigkeit.

An der Saarburgstraße entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus

Als Projekt für die kommenden Jahre wurde in dem Pressegespräch der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Saarburgstraße in Landsberg genannt. Dazu soll voraussichtlich in diesem Jahr der Abbruch der ehemaligen Trikotagenfabrik erfolgen. Im Jahr 2027 könnte das neue Gebäude laut Zeitplan bezugsfertig sein. Als ihren größten Standort am Ammersee möchte die Sparkasse zudem die Geschäftsstelle in Dießen erweitern und modernisieren. Die Arbeiten werden wohl ein halbes Jahr dauern und sollen im zweiten Halbjahr starten.

Weiterhin möchte die Sparkasse Landsberg-Dießen Akzente durch Spenden für Vereine sowie im sozialen und wohltätigen Bereich setzen. Im Jahr 2024 spendeten die Sparkasse Landsberg-Dießen und ihre Stiftung rund 427.000 Euro an 326 Spendenempfänger im Kreis Landsberg.