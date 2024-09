Bezirksverband Lech-Ammersee sucht Mitspieler für „Herr der Ringe“

Im Jahr 2025 feiert der Bezirksverband Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern sein 70-jähriges Gründungsfest. Der Auftakt an Festlichkeiten wird ein Jubiläumskonzert des eigens dafür gegründeten „Bezirksorchesters“ sein. Es findet am 2. Februar 2025 im Bürger- und Vereinszentrum Denklingen statt und wird von einem großen Orchester aus erfahrenen Musikerinnen und Musikern des Bezirksverbandes Lech-Ammersee gestaltet. Als Dirigent des Bezirksorchesters konnte der Verband Oberstleutnant Karl Kriner gewinnen.

Gesucht werden unter anderem Trompeten- und Posaunen-Spieler

Kriner kommt aus Mittenwald und spielt seit seinem 6. Lebensjahr Klavier und erweiterte sein Repertoire später um Fagott und Orgel. Nach seinem Abitur trat er 1989 in die Bundeswehr ein und studierte als Musikoffizier an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf „Kapellmeister“ mit den Hauptfächern Klavier und Dirigieren. Er war bei verschiedenen Musikkorps der Bundeswehr tätig, zuletzt von 2014 bis 2022 in Garmisch-Partenkirchen. Der 54-Jährige leitete bereits das Landesjugendblasorchester Mecklenburg-Vorpommern und fungierte als Juror bei den Wertungsspielen während des Bezirksmusikfestes 2019 in Reichling.

In der ersten Konzerthälfte plant Kriner, Johan de Meijs Symphonie „The Lord of the Rings“ aufzuführen. Das Werk aus fünf Sätzen beschreibt die Figuren und Episoden der Trilogie von J. R. R. Tolkien: Gandalf, Lothlórien, Gollum, Journey in the Dark, Hobbits. Bis jetzt haben sich 28 Musikerinnen und Musiker angemeldet, so die Pressesprecherin des Bezirksverbands. Gesucht werden aber noch weitere Mitspielerinnen und Mitspieler. Unter anderem für die Instrumente Altsaxofon, Trompete, Waldhorn, Tuba und Posaune sowie Klarinette und Schlagwerk.

Musiker aus dem ganzen Landkreis Landsberg sind willkommen

„Eingeladen werden zur Teilnahme am Bezirksorchester erfahrene Musikerinnen und Musiker des Bezirks Lech-Ammersee und des ganzen Landkreises Landsberg, die Freude an der Erarbeitung eines abwechslungsreichen, gehobenen Konzertprogramms haben“, lautet der Aufruf des Verbands. Im Gegensatz zum Bezirksjugendorchester, das nur für unter 27-Jährige offen ist, könnten Interessierte beim Bezirksorchester Musiker in jedem Alter mitmachen. Geprobt wird an zwei Probewochenenden Ende Januar. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bis zum 30. September finden Interessierte unter www.mon-la.de/projektorchester/bezirksorchester. (AZ)