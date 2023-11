Boom bei der Ammersee Dampfbahn: 2024 gibt es zusätzliche Fahrten

Seit 2012 leben die historischen „Badezüge“ von Augsburg an den Ammersee wieder auf. Geschäftsführer Markus Hehl blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück.

Die Ammersee Dampfbahn ist eine Erfolgsgeschichte. Auch heuer. An fünf aufeinander folgenden Sonntagen verkehrten die Museumszüge zwischen Augsburg, Schondorf und Utting. Die traditionsreichen „Badezüge“ von der Fuggerstadt in die Sommerfrische am Ammersee erfüllen ein echtes Reisebedürfnis und waren alle restlos ausverkauft. Doch auf dem Erfolg wollen sich Markus Hehl, der Geschäftsführer des Bahnparks Augsburg, und seine Mitstreiter nicht ausruhen. Im nächsten Jahr bieten sie vier zusätzliche Fahrten an.

Seit 2012, mit zwei coronabedingten Unterbrechungen in den Jahren 2020 und 2021, ist die Ammersee Dampfbahn ein fester Bestandteil der Kultur- und Tourismuslandschaft in der Region. Seit dem Start seien rund 15.000 Menschen befördert worden, sagt Markus Hehl. Die Bilanz dieser Saison: fünf Fahrtage, 20 Zugfahrten, 1000 Kilometer unter Dampf zwischen Augsburg und Utting, 3400 Fahrgäste und unzählige Zaungäste.

Mit der Ammerseebahn waren früher bis zu 1000 Menschen am Tag unterwegs

Mit diesem Erfolg hatten sich Markus Hehl und die anderen Zugbegeisterten vom Bahnpark Augsburg im Jahr 2012 nicht gerechnet. Damals sei es darum gegangen, die Wagen und Lokomotiven des Eisenbahnmuseums im Bahnpark auszufahren. „Es war naheliegend die Tradition der Badezüge wieder aufleben zu lassen“, sagt Markus Hehl, der in Landsberg lebt. An guten Tagen seien damals bis zu 1000 Menschen mit der „Ammerseebahn“ gefahren.

Markus Hehl aus Landsberg ist Geschäftsführer des Bahnparks Augsburg. Foto: Annette Zoepf (Archivfoto)

Die „Ammerseebahn“ zweigte in Mering von der Magistrale Augsburg-München ab und führte als eingleisige „Hauptbahn“ durch das obere Paartal mit seinen Wiesen und Wäldern nach Geltendorf und weiter am Westufer des Ammersees entlang nach Weilheim. Die Strecke wurde im Jahr 1898 eröffnet und erschloss vorwiegend für die Bürger der alten Industrie- und Handelsmetropole Augsburg den Ammersee als Ferien- und Erholungsgebiet. Jahrzehntelang fuhren die Augsburger mit den „Badezügen“ in die Sommerfrische nach Schondorf, Utting, Riederau oder Dießen. Auch zahlreiche Künstler schätzten die ländliche Idylle und lebten und arbeiteten am Ammersee – darunter etwa der Maler Eduard Thöny (1866-1950) oder der Schriftsteller Bertold Brecht (1898-1956).

Markus Hehl bezeichnet die Ammersee Dampfbahn als durchschlagenden Erfolg. Alle bislang angebotenen Fahrten seien ausverkauft gewesen. Auch heutzutage würden viele Personen die Fahrt für einen Ausflug nutzen, zu einer Schifffahrt auf dem Ammersee, zum Baden oder zu einem Besuch im Mais-Labyrinth in Utting. Aber auch Richtung Augsburg, wo im Bahnpark Endstation ist, würden viele Menschen mitfahren. Die Ammersee Dampfbahn am Laufen zu halten, ist laut Hehl ein enormer Aufwand. An den Fahrtagen seien an die 50 Ehrenamtliche im Einsatz, im Zug, in der Lokomotive, an den Bahnhöfen und im Bahnpark.

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind bei der Organisation der Ammersee Dampfbahn dabei. Unser Foto entstand am Bahnhof in Utting. Foto: Thomas Wunder

Die Züge der Ammersee-Dampfbahn wurden im Jahr 2023 von der Dampflok 41 018 gezogen. Sie wurde 1939 als Mehrzweck-Lokomotive von der Firma Henschel in Kassel gebaut. Im Jahr 1961 erhielt die Lok einen neuen Kessel und damit ihr heutiges Aussehen. Gleichzeitig wurde die 41 018 von Kohle- auf Ölfeuerung umgebaut. Kurz vor dem endgültigen Ende des Dampfbetriebs bei der Bundesbahn schlossen sich 1976 acht Eisenbahnfreunde zusammen, um eine der Maschinen vor der Verschrottung zu bewahren. Die Wahl fiel auf die 41 018. Sie steht als technisches Denkmal unter dem Schutz des Freistaats und ist im Bahnpark Augsburg beheimatet.

Die Fahrten sind nicht nur ein historisches Bahnerlebnis

Die Fahrten mit der Ammersee Dampfbahn sind nicht nur ein historisches Bahnerlebnis. „Jede Zugfahrt ersetzt rund 260 Autofahrten“, rechnet Markus Hehl vor. Nicht nur deswegen wolle man das Angebot ab 2024 ausweiten. Vier zusätzliche Fahrten, zwei an Pfingsten und zwei Anfang Oktober, sind geplant. Damit alles reibungslos wie bisher ablaufen kann, haben sich die Verantwortlichen auch mit der Deutschen Bahn ausgetauscht. Denn vonseiten der Ammersee Dampfbahn bestand die Sorge, dass mit der Sanierung der Bahnsteige in Schondorf und Utting Probleme auftauchen könnten. „Die Bahn hat uns gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen“, sagt Markus Hehl.

Die Termine der Ammersee Dampfbahn im Jahr 2024: Pfingstsonntag, 19. Mai, Pfingstmontag, 20. Mai, Sonntag, 14. Juli, Sonntag, 21. Juli, Sonntag, 28. Juli, Sonntag, 4. August, Sonntag, 11. August, Donnerstag, 3. Oktober, Sonntag, 6. Oktober. Der Vorverkauf für die Termine beginnt am 1. Dezember. Alle wichtigen Informationen dazu finden sich auf der Internetseite der Ammersee Dampfbahn.