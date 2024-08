Bürgerbegehren zum neuen Landratsamt: Wie es jetzt weitergeht

Die Bürgerinitiative Erweiterungsbau Landratsamt möchte den Neubau am Penzinger Feld im Landsberger Osten in der aktuell geplanten Art und Weise verhindern. Wie am Wochenende in einer Pressemitteilung bekannt wurde, ist dazu ein Bürgerbegehren in Vorbereitung. Damit es tatsächlich zum Bürgerentscheid kommt, würden etwa 4800 Unterschriften benötigt. Wie es nun weitergeht.

Der Kreistag hatte in einer Sitzung im Juli einen von der Bayernpartei beantragten sofortigen Stopp der Planungen eigentlich mit knapper Mehrheit von 31:28 Stimmen abgelehnt. Ruhe kehrt dennoch nicht ein. In seinem Vorwort der August-Ausgabe der Landkreis-Zeitung spricht Landrat Thomas Eichinger (CSU) von der „dringend notwendige Maßnahme eines Neu- und Erweiterungsbaus des Landratsamts“. In einem Artikel einige Seiten später folgt eine Zusammenfassung, „warum dieser Neubau eine kluge Investition in unsere Zukunft darstellt“. Darin wird zu mehreren von Gegnern des Projekts angebrachten Kritikpunkten Stellung bezogen.

SPD-Fraktion bereitet sich auf die Workshops zum neuen Landratsamt vor

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hingegen stellten ihre Argumente in einer ausführlichen Pressemitteilung vor, die der Landsberger Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) an unsere Redaktion gesendet hat. „Es ist wichtig, dass wir jetzt ein Zeichen setzen“, sagt Schulmeister auf Nachfrage. Die Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, „dass etwas passiert“ und es seien auch schon einige Rückmeldungen eingegangen. Die Organisatoren des Bürgerbegehrens wollten sich demnächst zusammensetzen, um Strukturen und Details zu klären. „Wir möchten sobald wie möglich damit starten“, so Schulmeister.

Sollten die benötigten Unterschriften gesammelt werden, entscheidet der Kreistag spätestens innerhalb eines Monats nach der Einreichung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Der Bürgerentscheid wäre dann an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen.

In der Pressemitteilung ist von einem Bündnis aus Verbänden, Vereinen und Parteien die Rede, die das Bürgerbegehren vorbereiten. Teil der Interessengemeinschaft, die weiter wachse, seien beispielsweise „Omas for Future“, die Grünen, die SPD, die Landsberger Mitte, die ÖDP, die Bayernpartei und Die Partei. Hinsichtlich der Parteien ist allerdings zum Teil zwischen den Kreisverbänden und den Fraktionen im Kreistag zu unterscheiden. So sagt Markus Wasserle, stellvertretender Landrat und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag, dass der Kreisvorsitzende Marcus Noack in der Vorbereitung des Bürgerbegehrens involviert sei. Die Fraktion habe eine Einladung zu den Workshops erhalten, in denen es um mögliche Einsparungen beim neuen Landratsamt gehen soll. „Wir bereiten uns darauf vor und möchten uns konstruktiv einbringen“, so Wasserle.