Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Corona-Rückzahlungen ärgern Unternehmen aus dem Landkreis Landsberg

Auch Carmen Celewitz vom Studio 360 Grad Design in Landsberg wird aufgefordert, die volle Summe an Corona-Soforthilfe zurückzuzahlen.

Plus Die finanzielle Unterstützung, die Betriebe im ersten Corona Lockdown beantragen konnten, muss jetzt teilweise zurückbezahlt werden. Kleine Unternehmen drohen unterzugehen.

Von , Sandy Kesner Lisa Gilz , Sandy Kesner Artikel anhören Shape

Ende 2022 trudelten die Briefe bei Unternehmen ein: Die Corona-Soforthilfe, die in den ersten Monaten der Pandemie von Betrieben beantragt werden konnte, wird geprüft. Wer in den drei Monaten zu gut gewirtschaftet hat, muss den vollen Betrag jetzt wieder zurückzahlen. Das Vorgehen von Bund und Länder stellt auch Unternehmen in der Region vor Probleme. Sie rutschen von einer Krise in die nächste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen