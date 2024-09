Das plant der Landkreis Landsberg am Tag des offenen Denkmals

Auch in diesem Jahr wird am zweiten Sonntag im September der Tag des offenen Denkmals europaweit ausgerichtet. Im Landkreis Landsberg werden am 8. September zahlreiche Objekte präsentiert, in denen Führungen stattfinden. Offiziell eröffnet wird der Denkmaltag um 13.30 Uhr von der stellvertretenden Landrätin Margit Horner-Spindler in der Osteraufkirch bei Denklingen.

Die Osteraufkirch, auf freiem Feld zwischen Denklingen und Dienhausen gelegen, wurde 1943 zu großen Teilen durch einen Bombenabwurf zerstört, der Wiederaufbau ist der Initiative Denklinger Bürger zu danken. Einer der Überlebenden der Notlandung des britischen Flugzeugs suchte später den Absturzort. Es entstanden Freundschaften, die bis heute gepflegt werden. Am Denkmaltag finden zwei Führungen statt, mit Lesungen, Berichten und Bildern. Am selben Tag wird die traditionelle Bergmesse ausnahmsweise in der Osteraufkirch abgehalten. Um 10.30 Uhr findet der Gottesdienst unter Mitwirkung des Musikvereins statt. Führungen finden um 14 und um 15.30 Uhr statt.

Auch die Osteraufkirche bei Denklingen kann am Denkmaltag besichtigt werden.

Am 8. September öffnet auch das Steinzeitdorf Pestenacker seine Tore zum Tag des offenen Denkmals. Zwischen 13 und 17 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, in die faszinierende Welt der Steinzeit einzutauchen und an verschiedenen Stationen steinzeitliche Techniken hautnah zu erleben. Das Steinzeitdorf Pestenacker, Teil einer bedeutenden Unesco-Welterbestätte, bietet an diesem Tag ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Besonders die jüngsten Gäste werden sich über den Streichelzoo freuen, in dem das alpine Steinschaf hautnah erlebt werden kann. Für das leibliche Wohl sorgt der Dorfverein Pestenacker. Weitere Informationen unter www.steinzeitdorf-pestenacker.de.

In der Burgruine Haltenberg zwischen Kaufering und Scheuring führen Gästeführerinnen und erzählen Wissenswertes über die Burgruine. Am Ende des Rundgangs erwartet die Gäste die Besteigung des gut zehn Meter hohen Bergfrieds, von dem aus eine Rundumsicht über den Lech und das Westerholz genossen werden kann. Die Führungen dauern 1,5 Stunden und werden um 14 und um 16 Uhr angeboten.

Das Gasteiger-Museum in Holzhausen am Ammersee ist am Denkmaltag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden durch den Kastellan statt, der dabei auch durch humorvollen Anekdoten zum Künstlerehepaar das Leben der Gasteigers den Besuchern näher bringen kann. Führungen: 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Zudem gibt es Führungen durch den Ramsar-Gebietsbetreuer im Landschaftspark des Gasteiger-Anwesens. Führungen zu jeder vollen Stunde zwischen 14 und 16 Uhr.

Im Schacky-Park in Dießen findet um 11 Uhr eine Führung statt, das Rochlhaus in Thaining ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durch den Heimatverein Thaining werden angeboten. Es gibt Kaffee und kulinarische Köstlichkeiten aus Großmutters Küche. Die Kirche St. Wolfgang ist von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet. (AZ)