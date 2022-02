Demoabend in Landsberg: Diesmal nur eine angemeldete Versammlung

Das Landratsamt erlässt erneue eine Allgemeinverfügung, um das Versammlungsgeschehen am Montag in Landsberg zu organisieren. Die "Corona-Spaziergänger" müssen wieder Masken tragen.

Der vergangene Montagabend bescherte der Polizei bei den Versammlungen in Landsberg einiges an Arbeit: drei angemeldete Kundgebungen und eine unangemeldete Versammlung in Form eines sogenannten Spaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen. Wie mehrfach berichtet, gab es insgesamt 48 Anzeigen gegen Versammlungsteilnehmer. Dabei wurden Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Doch die Polizei hatte auch mit Widerstand zu tun und nahm zwei Spaziergängern verbotene Messer ab. Jetzt hat das Landratsamt Landsberg erneut eine Allgemeinverfügung für Montag, 21. Landsberg, erlassen, die das Versammlungsgeschehen in Landsberg betrifft.

Aktuell ist eine Versammlung auf dem Hauptplatz angemeldet. Dabei handelt es sich nach LT-Informationen erneut um eine Kundgebung des überparteilichen Bündnisses für Solidarität, das in den vergangenen Wochen wiederholt gegen Maßnahmenkritiker protestiert. Diese Versammlung hat erneut einen abgesperrten Bereich auf dem Hauptplatz zugewiesen bekommen. Auch die sogenannten Spaziergängerinnen und Spaziergänger haben sich in sozialen Netzwerken verabredet, um im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und -Impfungen auf die Straße zu gehen. Per Allgemeinverfügung hat das Landratsamt für die Teilnehmenden eine FFP2-Maskenpflicht angeordnet und weitere Regeln aufgestellt, die in der Zeit von 17 bis 20 Uhr gelten.

Wegen zweier Delikte ermittelt der Staatsschutz in Landsberg

Vergangenen Montag gab es aber nicht nur Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht, sondern auch wegen anderer Delikte. Ein Maskenverweigerer leistete aktiven Widerstand gegen seine Identitätsfeststellung und wollte den Einsatzkräften mit körperlicher Gewalt begegnen. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung. Bei zwei weiteren Personen fand die Polizei unerlaubte Messer. Sie wurden wegen Straftaten nach dem Waffengesetz angezeigt. Gegen eine weitere Person wird wegen Beleidigung ermittelt. Darüber hinaus ist auch die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck eingeschaltet. Wie berichtet, wurden in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg in den vergangenen Tagen von Unbekannten beleidigende Schriftzüge gegen Landrat Thomas Eichinger (CSU) angebracht und alle vier Reifen an einem Firmenfahrzeug des Landsberger Tagblatts aufgeschlitzt. Die Polizei sieht einen politischen Hintergrund und einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Lesen Sie dazu auch