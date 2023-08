Landkreis Landsberg

13:46 Uhr

Der Austausch mit den Bürgern ist Alex Dorow ein Anliegen

Der Landsberger Landtagsabgeordnete Alex Dorow in seinem Büro in der Ludwigstraße.

Plus Seit gut elf Jahren ist der Landsberger Alex Dorow Mitglied des Bayerischen Landtags. Nicht nur unter den Abgeordneten ist der Ton zuletzt rauer geworden.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Wie sieht der Alltag eines oder einer Landtagsabgeordneten aus? Was wurde erreicht, welche Ziele gibt es? Wie gelingt es, Beruf, Hobbys und Familie unter einen Hut zu bekommen? Darüber sprach unsere Redaktion mit den Landtagsabgeordneten unseres Landkreises, Alex Dorow (CSU) und Gabriele Triebel (Grüne). Den Anfang macht Alex Dorow. Der 1964 geborene Journalist und ehemalige Sprecher des Bayerischen Rundfunks sitzt für den Stimmkreis Landsberg, Fürstenfeldbruck-West im Landtag. Im Landtag ist er Mitglied im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen und im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. In der CSU-Fraktion ist er zudem Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Medien und Medienpolitischer Sprecher sowie in der AG Wehrpolitik.

Im April 2012 kam Alex Dorow zuerst als Nachrücker für Georg Fahrenschon in den Bayerischen Landtag, im Herbst 2013 wurde er direkt gewählt. Er kann also inzwischen auf fast elf Jahre Erfahrung als Landtagsabgeordneter blicken. Zu einem der größten politischen Anliegen zählt für Alex Dorow, das Verhältnis zwischen der Politik und der Bevölkerung zu verbessern und wieder mehr Vertrauen zu schaffen. Nach ersten Erfolgen habe sich das Klima seit der Corona-Pandemie verschlechtert. Manche Bürger hätten sich radikalisiert, sagt er und bedauert zudem, dass sich Skandale von einzelnen Politikern auf die Meinung über alle niederschlagen würden. „Die Mehrheit der Politiker arbeitet diszipliniert. Ich wünsche mir, dass Politiker differenziert betrachtet und nicht alle in einen Sack gesteckt werden“, wünscht sich Dorow. Seiner Meinung nach mangele es an Kommunikation, insbesondere, wenn etwas schiefgelaufen sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen