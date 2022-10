Der Landkreis Landsberg ehrt seine "Stillen Helden"

Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse und das Landsberger Tagblatt zeichnen Bürgerinnen und Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Das sind die Geehrten.

Viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg setzen sich freiwillig, ehrenamtlich und selbstlos für andere ein - ob bei der persönlichen Hilfe für einen Nachbarn oder mit der Übernahme von Funktionen und Ämtern in gemeinnützigen Vereinen und Organisationen. Um das ehrenamtliche Engagement mit einzelnen Beispielen zu würdigen, verleihen der Landkreis Landsberg, das Landsberger Tagblatt und die Sparkasse Landsberg-Dießen regelmäßig gemeinsam den Preis "Stille Helden". Nun war es im Landratsamt wieder so weit: Landrat Thomas Eichinger ( CSU) würdigte sechs Persönlichkeiten, denen Thomas Krautwald, Vorstand der Sparkasse Landsberg-Dießen, jeweils einen Scheck über 1000 Euro überreichte.

Annalena Ebner aus Geltendorf war bei der Verleihung verhindert. Sie ist seit 2014 aktives Mitglied der Wasserwacht Grafrath im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck und seit 2021 in der Vorstandschaft als stellvertretende Jugendleiterin tätig. Seit ihrem 18. Lebensjahr unterrichtet sie Kinder im sicheren Schwimmen und organisiert regelmäßig Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche.

Die "Stillen Helden" aus dem Kreis Landsberg engagieren sich in vielfältiger Weise

Dem Landsberger Peter Olbrich, der seit 26 Jahren im Ehrenamt tätig ist, liegt der Umweltschutzgedanke sehr am Herzen. Als selbstständiger Hausmeister und Gartenpfleger setzt er sein Wissen über Artenschutz, Bepflanzungen und natürliche Schädlingsbekämpfung ein und sensibilisiert Wohneigentümer und Gartenbesitzer. Gebäudebrüterschutz für Schwalben, Mauersegler und andere Vogelarten ist sein Aufgabengebiet beim Landesbund für Vogelschutz, außerdem ist er für Kartierungsarbeiten für die Bestände der Vogelwelt zuständig. "An Infoständen in der Fußgängerzone und bei Vorträgen in Kindergärten leistet Peter Olbrich Aufklärungsarbeit", so Eichinger. Auch Landwirtschaftsbetriebe, denen er mit Rat und Tat zur Seite steht, liegen ihm sehr am Herzen.

Gabriele Ortner aus Riederau hilft unter anderem Geflüchteten bei der gesellschaftlichen Eingliederung, Jobsuche oder Arzt- und Klinikbesuchen. Durch ihre empathische und fürsorgliche Art hat sie eine Vielzahl an Menschen dabei unterstützt, in Deutschland Fuß zu fassen. Aufgrund der Schaffung vertrauensvoller Verhältnisse, habe Gabriele Ortner so manchen problematischen Lebensweg verhindert, sagte Landrat Eichinger. "Mein Ehrenamt macht mir so viel Freude und ich habe es genossen, so Zugang zu einem anderen Kulturkreis gefunden zu haben", freute sich Ortner selbst.

Eine Kapelle als Ort der Ruhe und Erholung

Brigitte Rid ist laut Eichinger "der gute Geist von Obermeitingen". Sie engagiert sich bereits seit 1976 ehrenamtlich und ist unter anderem Seniorenbeauftragte und engagiert sich im Eine-Welt-Verkauf. "Sie hört sich die Sorgen der Menschen an und hilft, wo sie kann." Bei den Kindern war sie als Leiterin von Kommunion- und Firmengruppen immer sehr beliebt und gestaltete die Nachmittage abwechslungsreich und kreativ.

Lesen Sie dazu auch

Der Dienhausener Matthäus Unsin organisiert Benefizkonzerte im Zweijahrestakt und schaffte mit dem Bau der Crescentiakapelle in seinem Heimatort einen Ort der Ruhe, Entspannung und Erholung. Landrat Eichinger: "Herr Unsin ist ein Mensch, der für jeden ein offenes Ohr hat, anpackt, wenn er gebraucht wird und nicht viele Fragen stellt. Durch den Bau der Crescentiakapelle mit einem immer größer werdenden Areal, hat er für Menschen einen magischen Ort geschaffen, der einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreut."

Ingolf Wunderlich aus Landsberg ist Vorstandsmitglied und Jugendtrainer beim Ruderclub am Lech Kaufering, Koordinator bei der Nachbarschaftshilfe Landsberg und unterstützt die Herkomer Konkurrenz. "Ingolf Wunderlich springt ein, wenn andere verhindert sind und stellt private Vorhaben immer hinter die Pläne des Ruderclubs", so Eichinger.

Das Landsberger Tagblatt wird die "Stillen Helden" wie gewohnt im Rahmen ausführlicher Porträts vorstellen.