Der Zugverkehr in der Region Landsberg bleibt eingeschränkt

Der Fahrplanwechsel der Bahn bringt Veränderungen auf der Schiene. Doch aktuell sind zwischen Ammersee und Lech kaum Züge unterwegs.

Auf den Schienen in Bayern steht der Fahrplanwechsel mit einigen Neuerungen auch in der Region Landsberg an. Doch angesichts der aktuellen Situation mit deutlich eingeschränktem Bahnverkehr hoffen Bahnpendler zunächst mal auf kurzfristige Verbesserungen. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Änderungen durch den Fahrplanwechsel zusammengefasst und nachgefragt, welche aktuellen Störungen es aufgrund der Witterung gibt.

Nach wie vor sind mehr als 1500 Mitarbeitende der Deutschen Bahn und von beauftragten Unternehmen im Einsatz, um weitere Bahnstrecken in Bayern in Betrieb zu nehmen. Allerdings sind im Regionalverkehr vorwiegend südlich und südwestlich von München noch zahlreiche Strecken gesperrt. Aufwendig gestalten sich unter anderem die Instandsetzungen an der S4 nach Geltendorf, die als einzige S-Bahn-Linie noch komplett unterbrochen ist. Dort gerieten in Grafrath Bäume ins Gleis, wodurch mehrere Oberleitungsmasten umknickten. Die Deutsche Bahn strebt an, die Strecke bis Donnerstag wieder eingleisig zu befahren.

Der Zugbetrieb der BRB ist derzeit nicht möglich

Auf den Netzen der Bayerischen Regiobahn ( BRB) ist aktuell kein Zugbetrieb möglich. Im Netz Ostallgäu-Lechfeld, darunter fällt die Linie Landsberg-Augsburg, verkehrt lediglich ein Pendelzug zwischen Augsburg und Marktoberdorf. Die anderen Strecken sind weiterhin gesperrt, teilt die BRB mit. Für die Ammerseebahn werden derzeit die Flugbilder des Helikopters seitens der DB Netz AG ausgewertet und die Schneidetrupps verteilt, die umgestürzte Bäume und herabhängende Äste rund um die Gleise entfernen sollen. Das Technische Hilfswerk wurde jetzt zusätzlich bestellt zur Unterstützung.

Am 10. Dezember findet der alljährliche europäische Fahrplanwechsel statt – so auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr des Freistaats, den die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr plant, finanziert und kontrolliert. Für die Bahnkunden im Landkreis Landsberg und der Region gibt es dadurch Änderungen.

Der Knotenbahnhof Kaufering soll entlastet werden

Die BEG verschiebt die Abfahrtszeiten der Züge zwischen Augsburg und Kaufering um knapp 15 Minuten, am Wochenende ganztags und unter der Woche ab etwa 9 Uhr. Die Züge starten im Augsburger Hauptbahnhof gegenüber heute später und kommen in der Gegenrichtung früher an. Das Ziel dieser Maßnahme ist eine höhere Verlässlichkeit der Anschlussverbindungen von München auf das Lechfeld mit Umstieg in Kaufering. Aktuell erreichen Fahrgäste hier öfter ihren Anschlusszug nicht. Die Verschiebung der Abfahrtszeiten führt zu etwas längeren Umsteigezeiten, dafür steige aber die Anschlusssicherheit. Diese Änderung soll den Knotenbahnhof Kaufering entlasten. Künftig fahren hier die Linien RB 69 Augsburg-Kaufering und RB 77 Augsburg-Füssen gemeinsam ungefähr alle 30 Minuten. Derzeit fahren die Züge zwischen Augsburg und Bobingen abwechselnd in einem kurzen Abstand von 15 Minuten, gefolgt von einer längeren Unterbrechung von 45 Minuten.

