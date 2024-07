Die besten Absolventen der Mittelschulen werden geehrt

Elf von zwölf Mittelschülerinnen und -schülern aus dem Landkreis Landsberg folgten der Einladung in den großen Sitzungssaal des Landratsamts. Was sie alle gemeinsam haben: ihre guten Noten. Die jungen Menschen schafften den besten Abschluss an ihrer jeweiligen Schule. Nun wurden sie geehrt.

„Heute ist ein besonderer Tag – ein Tag des Feierns, ein Tag der Anerkennung“, sagte Schulrätin Carmen Audilet. Aber auf diesen besagten Tag haben die elf anwesenden Absolventinnen und Absolventen der Mittelschulen Landsberg, Dießen, Kaufering, Fuchstal und Weil vor allem jahrelang gewartet. Nun ist es endlich so weit. Schulamtsdirektor Steffen Heußner verglich ihren Schulabschluss mit der EM. Die Europameisterschaft habe die besten Fußballer Europas für einen sportlichen Wettkampf zusammengebracht, um ihre Fähigkeiten zu messen und sich Herausforderungen zu stellen. „Es war ein Fest des Miteinanders, des kulturellen Austauschs und der Freundschaft. Und diesen Geist habt auch ihr gelernt. Eure Erfolge sind das Ergebnis.“

Icon Vergrößern Steffen Heußner und Carmen Audilet zogen bei der Veranstaltung einen Vergleich zur Fußball-Europameisterschaft. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Steffen Heußner und Carmen Audilet zogen bei der Veranstaltung einen Vergleich zur Fußball-Europameisterschaft. Foto: Thorsten Jordan

Der Weg zum Erfolg ist nicht immer geradlinig

Und wie es auf dem Fußballplatz so ist, so ist es laut Carmen Audilet auch im Leben (oder eben im Klassenzimmer): Der Weg zum Erfolg sei nicht immer geradlinig, es gebe Rückschläge, Hindernisse und auch schwierige Momente. Aber „ihr seid jetzt die Champions unseres Landkreises. Und genauso wie die Fußballer seid ihr die Vorbilder für die nächste Generation“, so die Schulrätin.

Landrat Thomas Eichinger erklärte, dass die erfolgreichsten Menschen in seinem Umfeld die sind, die „dran geblieben sind, die nachhaltig waren, die nicht aufgehört haben. Die nicht gesagt haben, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt brauche ich mich nicht mehr anstrengen.“ Für ihn seien diese Eigenschaften unglaublich erfolgversprechend.

Icon Vergrößern Sängerin Nilab Sakhidad wurde von Marco Scrascia am Klavier begleitet. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Sängerin Nilab Sakhidad wurde von Marco Scrascia am Klavier begleitet. Foto: Thorsten Jordan

Auch Domenic Riedelbauch, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen fand, dass die (nun) ehemaligen Mittelschülerinnen und Mittelschüler ein gutes Fundament gelegt hätten, worauf sie künftig gut bauen können – ganz gleich, ob während einer Ausbildung oder auf einer weiterführenden Schule. Martin Egger, Vorstandsmitglied der VR-Bank Landsberg-Ammersee, erinnerte sie daran, dass sie die „Architekten ihrer eigenen Zukunft sind“. Laut Egger liegt es an ihnen, ihre Träume zu verfolgen, ihr Potenzial auszuschöpfen, die Welt um sie herum zu gestalten und vor allem zu einem besseren Ort zu machen.

Für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss wurden geehrt: Finn Ortner (Carl-Orff-Mittelschule Dießen), Johannes Schelkle (Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal), Franziska Plunger (Mittelschule Weil), Ida Heemann (Mittelschule Kaufering) und als bester im ganzen Landkreis Ivo Kolenda (Mittelschule Landsberg) mit der beachtlichen Note 1,2. Johanna Götz von der Mittelschule Kaufering erhielt ihre Auszeichnung für ihren Abschluss der Praxisklasse.

Icon Vergrößern Auch eine Trommlergruppe der Mittelschule Landsberg trat auf. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Auch eine Trommlergruppe der Mittelschule Landsberg trat auf. Foto: Thorsten Jordan

Einen hervorragenden Mittleren Schulabschluss schafften Maximilian Gatzen (Carl-Orff-Mittelschule Dießen), Zoë Deligeorges (Mittelschule Weil), Alisa Dörrich (Mittelschule Weil), Sophia Teichert (Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal) und Emily Wiesenbauer (Mittelschule Kaufering). Den besten Mittleren Schulabschluss erreichte Marco Scrascia (Mittelschule Landsberg) mit der Note 1,3.

Während der Ehrung begleitete der Schüler außerdem Sängerin Nilab Sakhidad und ihre Gänsehaut-Stimme am Klavier. Die 16-Jährige ist heuer ebenfalls Absolventin der Mittelschule Landsberg. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung zudem von einer Trommler-Gruppe aus insgesamt 21 Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Landsberg unter der Leitung von Schulleiterin Isolde Wengenmayer. Als Anerkennung ihrer Leistung erhielten alle Spitzen-Absolventinnen und -Absolventen eine Urkunde sowie Präsente in Form von Gutscheinen.