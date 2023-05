Die Flüchtlingssituation bringt die Wohlfahrtsverbände an ihre Grenzen

Die Zahl der Flüchtlinge im Kreis Landsberg steigt weiter, jetzt schlagen die Wohlfahrtsverbände Alarm. Die Berater und Beraterinnen sind mehr als ausgelastet.

Monatlich müssen im Landkreis Landsberg mehr Menschen mit Fluchthintergrund untergebracht werden. Die Wohlfahrtsverbände, die unter anderem für die Beratung zuständig sind, schlagen nun Alarm: Ihre Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen seien demnach längst an ihren Grenzen angelangt, zudem gebe es weniger ehrenamtliche Helferinnen und Helfer als noch während der Asylkrise 2016. In gleich mehreren Bereichen sehen sie dringenden Handlungsbedarf.

Über die aktuelle Situation sprachen im neuen Sozialzentrum des BRK in Landsberg Marianne Asam (BRK), Wolfgang Friedel (Caritasverband für die Diözese Augsburg), Diakon Stefan Helm (Diakonie Oberland) und Diakon Alfred Mayer (Evangelischer Gemeindeverein Kaufering). Turnusgemäß wurde vor dem Pressegespräch symbolisch die Sprecherfunktion der in der Flüchtlingsarbeit zuständigen Wohlfahrtsverbände von Marianne Asam an Stefan Helm übertragen.

Die Stimmung in der Bevölkerung droht zu kippen

Zuletzt war in einer Sitzung des Landsberger Kreisausschusses von rund 2600 Flüchtlingen in dezentralen Unterkünften die Rede. Jeden Monat kämen rund 100 neue hinzu, berichtet Marianne Asam. "In der Flüchtlingsarbeit sind mittlerweile die Grenzen erreicht." Das liege auch daran, dass auf Landesebene die Stellenanteile für die Beratung bereits im Jahr 2021 – also vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine – festgelegt wurden. Auch wenn der Landkreis die Verbände unterstütze, konnte das Personal laut Asam nur geringfügig aufgestockt werden. Die Wohlfahrtsverbände müssten auch Eigenmittel aufwenden und es könnte nicht alles über Spenden finanziert werden.

Marianne Asam übergab die Sprecherfunktion in der Flüchtlingsarbeit im Kreis Landsberg an Stefan Helm (Diakonie Oberland). Links daneben: Wolfgang Friedel vom Caritasverband für die Diözese Augsburg. Foto: Thorsten Jordan

Erschwerend komme hinzu, dass auch in diesem Berufsfeld der Fachkräftemangel zugeschlagen habe. Quereinsteiger würden wegen der staatlichen Vorgaben nicht zugelassen, sagt Asam, die die hohe Belastung für die Beschäftigten anhand von Zahlen verdeutlicht: In den ersten vier Monaten des Jahres hätten zwei Vollzeitstellen beim BRK 320 Klientinnen und Klienten betreut. Wegen des hohen Pensums werde es immer schwieriger, wie gehabt rauszufahren und die Geflüchteten vor Ort zu betreuen. "Die Leute auf ihrem Weg zu begleiten, ist nicht mehr möglich", konsterniert Asam, und dies sorge auch für Frust bei den Flüchtlingen. Inzwischen engagierten sich zudem weniger Ehrenamtliche. In der vorangegangenen Flüchtlingskrise habe es praktisch in jedem Ort einen Helferkreis gegeben.

Wolfgang Friedel vom Caritasverband pflichtet Marianne Asam bei: "Überall ist Land unter", wo doch gerade erst die Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 fertig abgearbeitet sei. An die Politik hat er eine klare Forderung: Die Leistungen in der Flüchtlingsarbeit sollten gesetzlich verankert werden, so wäre auch für die Wohlfahrtsverbände eine längerfristige Planung möglich. Zudem müsste angesichts der hohen Flüchtlingszahlen die Frage in den Vordergrund rücken, wer nach dem Asylgesetz wirklich gefährdet ist und wer nicht. Er befürchtet, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte.

"Volle Unterkünfte werden noch voller gemacht"

"Eine Herausforderung, vor der wir als gesamte Gesellschaft stehen", sieht Stefan Helm von der Diakonie Oberland. Mit Sorge blickt er auf die sich zusehends komplizierter gestaltende Unterbringung der Flüchtlinge. "Eine Unterkunft, die schon voll ist, wird momentan noch voller gemacht." Dementsprechend verschlechterten sich auch die dortigen Zustände.

Die Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen müssten sich in ihrer Arbeit gerade auf das Notwendigste beschränken, so Helm. Obwohl insbesondere unmittelbar nach der Ankunft eigentlich intensive Beratungen wichtig wären, damit die Integration gelinge. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels könnte der Arbeitsmarkt eigentlich vom Fluchtgeschehen profitieren, aber man müsste das halt "richtig angehen". Aktuell sei die Realität, dass Flüchtlinge oft schon monatelang auf einen Platz im Sprachkurs warten müssten. Prozesse in den Behörden dauerten generell viel zu lange: "Die Formulare sind sogar für unsere Fachleute nicht leicht zu verstehen", sagt Helm.

Aus dem Pressegespräch ging hervor, dass Ukrainerinnen und Ukrainer günstigere Voraussetzungen haben als Geflüchtete anderer Länder. Sie bekämen schneller Zugang zum Jobcenter oder eine Arbeitserlaubnis, berichtet Marianne Asam, und: "Plötzlich waren die Wohnungen da." In vielen anderen Fällen suchten Menschen mit Fluchthintergrund lange Zeit ohne Erfolg. Diakon Alfred Mayer verwies in diesem Zusammenhang auf das Projekt "Wohnraum für alle – Integration braucht ein Zuhause" des Evangelischen Gemeindevereins Kaufering, das Geflüchtete dabei unterstützen soll, eine Bleibe zu finden.