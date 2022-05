Die Landsberger Kreiskulturtage starten mit einer großen Gala

Auftakt für die diesjährigen Kreiskulturtage: Die Veranstaltungsreihe wird am Samstag im Landsberger Stadttheater eröffnet. Was geboten ist.

Theater, Tanz, Performance, Artistik und Konzert – mit einem feierlichen Galaabend werden am Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr die diesjährigen Kreiskulturtage im Landkreis Landsberg eröffnet. Was im Landsberger Stadttheater geboten ist und welche Künstler auftreten werden.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges Bühnenprogramm, teilen die Organisatoren in einer Pressemitteilung mit. Im Foyer begrüßen zunächst die beiden Stelzerinnen Mirjam Kendler und Julia Dietze vom Duo Hochformat mit ihrem „Blumenzauber“. Das Abendprogramm im Theatersaal moderiert anschließend der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU). Zum krönenden Abschluss der Eröffnungsgala wird dann eine bunte Weltmusikparty veranstaltet, zu der DJ Rupen im Theaterfoyer auflegt.

Das Publikum soll sich vom Thema "Sehnsucht" berühren lassen

Die künstlerische Leiterin Annunciata Foresti hat ein sensibel aufeinander abgestimmtes Programm auf die Beine gestellt, sodass „man sich als Besucher von dem Thema Sehnsucht unausweichlich berühren lässt“, so ihre Worte. Auf der Theaterbühne zeigt das Landsberger Jugendballett unter Leitung von Beatrix Klein sein neuestes Stück „Wer lange sucht, wird etwas finden.“

Die chinesische Pianistin Xuan Shao spielt die drei Petrarca-Sonette von Franz Liszt. Maximilian Huber und Julian Pietsch präsentieren zu ihrem zehnten Jubiläum ein audiovisuelles Musikprojekt, das von Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen wurde. Mit einer eigenen okkult-raunenden Musik und tänzerischen Elementen an hoch schwebenden Aerial-Hoop Ringen entführt die Show in eine fremde Welt aus mysteriösen Klängen und wilden Kreaturen.

Francesca Rappay und Erik Müller nehmen ihr Publikum an Violine und Gitarre in das Reich der Klänge von zehn Saiten mit. Dabei wollen sie mit ungarischen Csárdás von der Sehnsucht erzählen, die nicht nur in der menschlichen Seele liegt, sondern auch in den Weiten der ungarischen Puszta zu entdecken ist.

Atemberaubende Artistik im Landsberger Stadttheater

Atemberaubende Artistik am Boden, in der Luft und am Vertikaltuch bringen die Geschwister Theresa und Simone Schäfer auf die Bühne. Ambient Chamber Pop ohne feste Rollen präsentieren die Komponistin Theresa Zaremba und die Violinistin Theresa Allgaier als Duo Fallwander mit Keys, Saiten, Bogen, Reglern, Sticks und Pads. Der Schondorfer Performance-Künstler Andreas Kloker lässt auf einer schwarzen Tafel bei seiner Elementar-Zeichnung durch die vier griechischen Elemente Bilder entstehen, die sich zu neuen Bildern verändern und schließlich vergehen.

Vom 14. Mai bis 4. Juni stehen insgesamt rund 50 Kulturveranstaltungen auf dem Programm der diesjährigen Kreiskulturtage. Zu dem vielfältigen Veranstaltungsreigen präsentieren über den ganzen Landkreis verstreut mehr als 150 Künstlerinnen und Künstler ihre Gedanken, Werke, Texte sowie Musik- und Bühnenstücke zum Thema „Sehnsucht“. Näheres zum Programm auf Internetseite der Kreiskulturtage. (lt)