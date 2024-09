Die neue Waldprinzessin kommt aus Prittriching

Neue Hoheiten für Bayerns Wälder: Forstministerin Michaela Kaniber hat der neuen Waldkönigin Patricia Vogl aus Tiefenbach (Landkreis Cham) und der neuen Waldprinzessin Lea Wex aus Prittriching (Landkreis Landsberg) feierlich Krone und Zepter übergeben. „Botschafterinnen für unseren Wald und unsere 700.000 bayerischen Waldbesitzer zu sein, ist eine schöne, aber auch wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass ihr dieses Amt mit viel Leidenschaft und Hingabe erfüllen werdet. Ihr sprüht vor Begeisterung rund um das Thema Wald“, sagte die Ministerin.

Mit Wald und Forstwirtschaft sind beide bereits bestens vertraut, heißt es in einer Pressemeldung. Patricia Vogel und Lea Wex stammen aus Waldbesitzerfamilien und kennen damit die Waldbewirtschaftung schon von Kindesbeinen an. Ihr Amt als neue Waldhoheiten werden sie für die kommenden zwei Jahre bekleiden.

In ihrer Festansprache dankte die Ministerin auch den beiden bisherigen Hoheiten, Waldkönigin Antonia Hegele aus Altenmünster (Landkreis Augsburg) und Waldprinzessin Simone Brunner aus Rumeltshausen (Landkreis Dachau) für ihr Engagement. Beide bleiben der Waldbewirtschaftung auch in Zukunft eng verbunden. Antonia Hegele arbeitet als Forstwirtschaftsmeisterin am Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten. Simone Brunner absolviert gerade eine Ausbildung als Forstwirtin am Forstbetrieb München der Bayerische Staatsforsten. (AZ)