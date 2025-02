Die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge kämpft für Frauenrechte und gegen die AfD

Die erste Legislatur im Bundestag – wenn auch eine verkürzte wegen des Auseinanderfallens der Ampelkoalition – neigt sich für Carmen Wegge (SPD) dem Ende zu. Sie kämpft im Wahlkreis Starnberg-Landsberg um das Direktmandat für den Wiedereinzug und steht auf der Landesliste ihrer Partei auf Rang zwölf. Im Gespräch mit unserer Redaktion geht es um die Regierungsarbeit, ihre Ziele und was sie ärgert.

Als „euphorisiert“ beschreibt Wegge die Stimmung, als der Vertrag mit Grünen und FDP stand. „Von einer Zukunftskoalition war die Rede und so habe ich es auch empfunden. Wegen der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs mussten wir diese Themen erst einmal meistern und die Vorhaben beiseitelegen.“ Dennoch sei es gelungen, 80 Prozent der vereinbarten Punkte umzusetzen. Die negativste Erfahrung sei das Vorgehen der Union beim Thema Migration gewesen. Diese habe in Kauf genommen, dass sie nur mithilfe der AfD eine Mehrheit zustande bekommt. Erfolge seien unter anderem die Legalisierung von Cannabis, die Streichung des Paragrafen 219a (Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibungen) und das Gewalthilfegesetz gewesen, so die Juristin. „Letzteres könnte den Weg für ein Frauenhaus in Landsberg ebnen“, sagt die 35-Jährige.

Carmen Wegge (SPD) fordert Aussetzung der Schuldenbremse, um Wirtschaft in Schwung zu bringen

Die dominierenden Themen im Wahlkampf sind aber Migration und die wirtschaftliche Lage. Wegge hätte sich einen breiteren Fokus gewünscht. Das festgelegte Rentenniveau von 48 Prozent läuft aus, es bestehe dringender Handlungsbedarf, damit es nicht weiter falle. Auch die Pflege und die Frage nach günstigeren Lebensmitteln hätte sie gerne stärker im Fokus gesehen. Beim Thema Wirtschaft ist für sie klar, dass die Schuldenbremse ausgesetzt werden muss. „Wir müssen viel in die Infrastruktur investieren. Die SPD hat auch angeregt, dass zehn Prozent der Investitionen steuerfrei möglich sein sollen.“ Zudem wolle ihre Partei einen Fonds, in dem sich Staat und private Investoren zusammentun, um die Kosten zu stemmen. Vorantreiben will sie weiter die Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen und das AfD-Verbotsverfahren.

Beim Thema Migration mahnt das Mitglied des Innen- und des Rechtsausschusses des Bundestags – den Gremien würde sie gerne weiterhin angehören – dazu, genau hinzusehen. „Wir haben eine Sicherheitsdebatte, aber es wird daraus eine Migrationsdebatte gemacht.“ Wer straffällig werde, dürfe nicht bleiben und das System müsse schneller funktionieren, betont sie. Die Diskussion, auch mit der Schließung der Grenzen, verlaufe aber falsch, weil es auf Ebene der EU „endlich gelungen“ sei, eine gemeinsame Lösung zu finden, so die Mutter einer vierjährigen Tochter, der die Themen Gleichstellung und Kampf gegen Rechtsradikalismus besonders wichtig sind.

Welche Medien nutzen Sie für die Kommunikation mit den Wählern?

Ich nutze alle Kanäle. In den sozialen Netzwerken im Internet folgen mir insgesamt rund 100.000 Menschen.

Mit welchem/r Politiker/Politikerin einer anderen Partei würden Sie gerne mal essen gehen?

Mit Dorothee Bär von der CSU. Sie ist mich im Plenum mehrfach persönlich angegangen, hat unter anderem gesagt, meine Tochter würde sich für mich schämen. Den frauenpolitischen Disput würde ich gerne beilegen.

Welche Serie haben Sie zuletzt im Fernsehen gesehen?

Ich schaue die Serie Big Bang Theory noch einmal.

Welche Musik hören Sie gerne?

Ich mag Hip-Hop und war zuletzt auf einem Konzert von Alligatoah.

Welches Sportereignis hat Sie zuletzt begeistert?

Ich stamme aus dem Ruhrgebiet und bin Dortmund-Fan. Wenn es geht, bin ich auch mal im Stadion und bin Mitglied der Bundestagsborussen.

Welchen Antrieb hat Ihr Auto (Benzin, Diesel, Strom, etc.)?

Ich fahre einen Benziner. Ich habe lange wegen eines E-Autos überlegt, da ich aber den Wahlkreis Weilheim-Garmisch mitbetreue, ist es mit der Reichweite schwierig.