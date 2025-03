Die Vorfreude auf das Bezirksmusikfest ist groß

Rund 60 Vorstandsmitglieder und Musikvereinsvertreter trafen sich zur Versammlung des Bezirksverbandes Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) in Dießen. Denn der Musikverein Dießen ist heuer Ausrichter des 51. Bezirksmusikfests Lech-Ammersee, das im August in Dettenschwang stattfinden wird. Bereits im Mai stellen sich die Bezirkskapellen den Wertungsspielen in Dießen. Die Bezirksleitung sowie die Geschäftsführung des MON informierten über wichtige Neuerungen und den aktuellen Stand der Planungen besonderer Projekte im Musikerjahr: Der Bezirksverband feiert sein 70-jähriges Bestehen mit einem Zapfenstreich im September in Rott.

Dem Bezirksverband gehören knapp 40 Musikvereine mit über 2600 Musikerinnen und Musikern an. Höhepunkt des Musikerjahrs wird das 51. Bezirksmusikfest vom 14. bis 17. August in Dettenschwang sein, das mit den Wertungsspielen am 24. und 25. Mai beginnt. 22 Musikgruppen stellen sich dort dem Urteil einer professionellen Jury. Sechs Ensembles entschieden sich für die offene Konzertwertung stellen. Der Zeitplan für die Wertungsspiele ist auf der Homepage des Bezirks Lech-Ammersee zu finden. Im August feiert der Musikverein Dießen im Rahmen des Bezirksmusikfests sein 125-jähriges Bestehen – gemeinsam mit der Feuerwehr Dettenschwang, die heuer seit 150 Jahren besteht. Andreas Kölbl, Vorsitzender des Musikvereins Dießen, stellte das Programm vor.

Zapfenstreich am Engelsrieder See in Rott

Bezirksleiter Bernhard Weinberger kündigte einen Zapfenstreich an, der anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bezirksverbands Lech-Ammersee am 5. September bei Sonnenuntergang am Engelsrieder See in Rott stattfinden wird. Teilnehmen können alle Musiker und Musikkapellen des Bezirks. Insgesamt werden voraussichtlich rund 150 Musikerinnen und Musiker gemeinsam musizieren. Die musikalische Leitung übernimmt Lars Scharding aus Reichling, der im Bundespolizeiorchester München aktiv ist.

Der Vortrag zur Verbesserung der Präsenz der Musikvereine in der Lokalpresse musste entfallen, weil die Redaktion des Landsberger Tagblattes trotz mehrmaliger Bitte der Bezirksleitung keinen Vertreter entsandte. Der Vorschlag der Redaktion, Interessierte und Pressevertreter des Verbands bei einem gesonderten Termin zu informieren, wurde von den Vereinsvertretungen mit Enttäuschung und einigen Fragen aufgenommen. Über einen eventuellen Termin und das weitere Vorgehen wird die Bezirksleitung informieren.

Nach einer Probenphase zu Jahresbeginn, einem Konzert und vielen positiven Rückmeldungen seitens der Teilnehmenden und des Publikums wird das Projekt „Bezirksorchester“ (mit Musikerinnen und Musikern über 27 Jahre) im kommenden Jahr fortgeführt. „Die Umfrage zeigt: Unsere Musikerinnen und Musiker wünschen sich ein jährliches Projektorchester mit konzertanter und symphonischer Blasmusik“, so Bezirksdirigent Gerhard Böck. Für alle musizierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen findet im Oktober und November wieder die Probenphase für das 13. Bezirksjugendorchester unter dem Motto „Fantasie“ statt. Die beiden Konzerte sind am 8. und 9. November in Eching geplant. Davor treffen sich die rund 90 Musikerinnen und Musiker zu fünf Probentagen in der Musikakademie Alteglofsheim. Für die Instrumente Klarinette (3. April) und Schlagzeuger sind zwei Fortbildungen geplant. Außerdem bietet der Bezirk einen Schnupperkurs „Dirigieren“ an. (AZ)

Programm des Bezirksmusikfests in Dettenschwang Donnerstag, 14. August: Warmup-Party mit der Party-Band „Bloody Chicken Heads“ (Einlass 20 Uhr).

Freitag, 15. August: 18 Uhr, Sternmarsch und Bieranstich.

Samstag, 16. August: Feuerwehrtag mit Familiennachmittag (ab 13 Uhr), abends Löschfete mit den Bands „Schabernack“ und „PartyBöcke“ (Einlass 18 Uhr).

Sonntag, 17. August: Festsonntag mit Festumzug; 9.30 Uhr, Festgottesdienst; 10.30 Uhr, Kirchenzug; 11 Uhr, Frühschoppen im Zelt; 13.15 Uhr, Gemeinschaftschor; 14 Uhr, Festumzug, danach Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Windach; 17 Uhr, Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse, anschließend Partystimmung und Festausklang mit dem BJO und der Ü50-Kapelle des Bezirks Lech-Ammersee.