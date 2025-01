Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Landkreis Landsberg leicht an

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Landsberg im Dezember gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. Demnach waren im Landkreis 2071 Personen arbeitslos gemeldet und damit 40 Personen mehr als im November. Im Vergleich zum Dezember 2023 waren 326 Personen mehr arbeitslos gemeldet, so die Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2024 damit bei drei Prozent, was dem Niveau des Vormonats entspricht. Vor einem Jahr lag die Quote bei 2,6 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 490 Personen im Landkreis Landsberg arbeitslos. Davon kamen 281 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 451 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 150 eine Erwerbstätigkeit auf. 2081 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 175 Personen mehr als vor einem Jahr, so die Agentur für Arbeit Weilheim.

In mehreren Branchen werden Arbeitskräfte gesucht

Die Unternehmen im Landkreis suchen unterdessen weiterhin Mitarbeitende: 177 Stellen wurden im Dezember neu gemeldet (28 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell unter anderem in den Branchen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, verarbeitendes Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Baugewerbe. Im Dezember befanden sich damit 987 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Die Arbeitslosigkeit im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Weilheim, zu dem neben dem Kreis Landsberg die Landkreise Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg und Weilheim-Schongau gehören, ist im Dezember ebenfalls gestiegen. 13.501 Menschen waren laut dem Bericht arbeitslos gemeldet, 400 Personen mehr als im November und 1941 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3 Prozent. (AZ)