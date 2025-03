Kreisfeuerwehrverband: Neuigkeiten, Ehrungen und eine Frauenbeauftragte

Die Feuerwehren im Landkreis können auf eine bessere Ausstattung hoffen. Das berichtete Landrat Thomas Eichinger (CSU) auf der Dienstversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Landsberg. Einen Vortrag über diverse Gefahrenquellen bei Unfällen mit E-Autos hielt Michael Kemeny vom gleichnamigen Landsberger Abschleppunternehmen (Bericht dazu folgt). Eine Scheuringer Feuerwehrfrau übernimmt ein neues Amt und Kreisbrandrat Christoph Resch konnte Erfreuliches verkünden.

„Entgegen dem Bundestrend verzeichnen wir einen Zuwachs bei der Jugend. Ich möchte die Jugendwarte in den Feuerwehren ausdrücklich für ihr Engagement loben“, sagte Resch. Die Wehren im Landkreis haben 7844 Mitglieder, davon sind 3727 im aktiven Dienst. Die können bald länger dabei bleiben, die Altersgrenze soll von 65 auf 67 erhöht werden. Im vergangenen Jahr gab es für die hiesigen Wehren zwar mehrere Großeinsätze, beispielsweise beim Unwetter Anfang Juni, insgesamt seien es aber weniger gewesen als 2023, so der Kreisbrandrat. Da hatten die Schneemassen für viele Einsätze gesorgt. Resch lobte auch die hohe Bereitschaft, sich aus- und weiterbilden zu lassen.

Der Landkreis Landsberg orientiert sich beim Waldbrandkonzept stark an Freising

Erfreulich sei im vergangenen Jahr auch gewesen, dass die Feuerwehren Kaufering und Dießen jeweils ein zweites Trägerfahrzeug bekamen. Damit können verschiedenste Spezialcontainer transportiert werden, um beispielsweise bei einem Gefahrguteinsatz oder Hochwasser entsprechend reagieren zu können. Resch informierte zudem, dass der Landkreis derzeit das Waldbrandkonzept überarbeitet. Jeder der acht Abschnitte im Landkreis solle einen Rollwagen erhalten. „Wir werden hier weitgehend das Konzept von Freising übernehmen und auf unsere Gegebenheiten etwas anpassen.“

Aufgebaut wird derzeit eine neue Einheit (Unterstützergruppe der örtlichen Einsatzleitung) bei der Feuerwehr Prittriching, um den Norden des Landkreises besser abzudecken. Deren Aufgabe ist es, den Einsatzleiter zu unterstützen (Lagekarte, Funkverkehr, Dokumentation). Es handelt sich um eine Einheit des Landkreises und nicht der Kommune, die es so bislang nur in Dießen gibt. Derzeit gibt es im Landkreis acht bestellte örtliche Einsatzleiter (ÖEL). Sechs sind Mitglieder der Kreisbrandinspektion, einer vom BRK und einer vom Landratsamt. Der ÖEL ist im Katastrophenfall oder im Falle eines Großeinsatzes gegenüber allen beteiligten Organisationen weisungsbefugt.

Der ABC-Erkundungswagen soll im Herbst geliefert werden

„Heuer im Herbst soll zudem ein ABC-Erkundungswagen geliefert werden, darauf warten wir schon 20 Jahre. Aufgrund der aktuellen Lage geben sie Gas.“ Im Gespräch als Standort seien mehrere Feuerwehren, aber keine die bereits für Gefahrstoffe ausgerüstet sei. Auf das Thema ging auch der Landrat ein. Seit eineinhalb bis zwei Jahren habe der militärische und der Zivilschutz wieder Priorität, nachdem das Thema viele Jahre vernachlässigt worden sei. „Unsere Aufgabe im Landratsamt ist es, bei den Fördertöpfen aufzupassen und das Beste herauszuholen.“

Bei der Versammlung wurden auch mehrere Führungskräfte geehrt und Josef Ender verabschiedet. Er war 16 Jahre Kreisbrandmeister und bis 2024 für die Gemeinden am Ammersee zuständig. Sein Nachfolger ist Florian Kunzmann aus Utting. Vor Kurzem hat auch Veronika Röschinger im Kreisfeuerwehrverband eine Aufgabe übernommen. Sie ist Frauenbeauftragte. „Ich muss mich erst einmal reinfinden und vernetzen“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. Es habe in den vergangenen Jahren niemanden gegeben, der die Aufgabe übernehmen wollte, deswegen freue er sich, dass Röschinger zugestimmt habe, so Resch.

Für ihr Engagement als Führungskraft wurden mehrere Kommandanten vom Kreisbrandrat Christoph Resch und Landrat Thomas Eichinger geehrt. Dabei handelt es sich um Stefan Zander (Kreisbrandinspektor und ehemaliger stellvertretender Kommandant Hagenheim), Rainer Zeller (Kreisbrandmeister und Kommandant Hagenheim) sowie die Kommandanten Bernd Dippold (Untermühlhausen), Christoph Schmid (Pflugdorf-Stadl), Manfred Gläserke (Entraching), Christian Finsterwalder (Thaining), Stefan Sperl (Obermeitingen), Andreas Schmitt (Stellvertreter in Geretshausen) und Manuel Pfänder (Scheuring).