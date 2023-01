Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Diese Unfälle und Schicksale bewegten die Region 2022

Plus Ob im Alltag oder in einer Ausnahmesituation: Unfälle sind im Landkreis Landsberg keine Seltenheit, doch wenn sie tödlich enden, sind sie besonders schmerzlich.

Von Vanessa Polednia

Die Nachricht über einen Unfall in der Nähe schockiert, vor allem wenn dabei Menschen aus dem Leben gerissen werden. Einige tragische Momente spielten sich 2022 im Landkreis Landsberg ab. So starb etwa ein Radfahrer im August an einer bekannten Gefahrenstelle. Nun sollen wenigstens weitere Unfälle verhindert werden. Was heuer sonst noch geschah.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

