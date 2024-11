Diese Weihnachtsmärkte stehen 2024 im Landkreis Landsberg an

Ob für Bratwurst, Glühwein, Geschenke oder lediglich die besondere Stimmung, im Landkreis Landsberg finden vielerorts wieder kleinere und größere Advents-, Christkindl- und Weihnachtsmärkte statt. Eine Auswahl von Märkten und Veranstaltungen finden Sie hier:

Einer der ersten Adventsmärkte findet dieses Jahr in Penzing statt. Am Sonntag, 24. November, öffnen ab 14 Uhr im Pfarrheim St. Martin dort die Pforten. Es werden Advents- und Türkränze, Gestricktes, Gebackenes und Gebasteltes verkauft. Es gibt aber auch Kaffee, Kuchen, Glühwein und Würstchen. Anfahrt: Magnus-Hackl-Straße 6, 86929 Penzing.

Christkindlmärkte im Kreis Landsberg: Eine Übersicht für 2024

Im vergangenen Jahr war der Adventsmarkt bei Regens Wagner Holzhausen einer der Ersten. Heuer findet er am Freitag, 29. und am Samstag, 30. November, auf dem Außengelände der Bioland-Gärtnerei statt, wo Hütten und Zelte, ein geschmücktes Gewächshaus, Lichterketten in den Bäumen sowie wärmende Feuersäulen für eine festliche Stimmung sorgen. Das kulinarische Angebot umfasst Suppe, Grillwürsten, Schupfnudeln, Kaffee und Kuchen, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch. Auch der Nikolaus wird wieder mit seinen Engeln zu Gast sein und Lebkuchen verteilen. Der Hofladen auf dem Magnushof hat an beiden Tagen bis 18 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg wird mit märchenhaften Elementen, wie hier die Bohnenranke, aus den Geschichten der Brüder Grimm gestaltet.

Bis zum vierten Advent finden die Christkindlmärkte auf Kaltenberg und in Landsberg statt

Auf Schloss Kaltenberg geht es am Freitag, 29. November, mit dem Weihnachtsmarkt los. Das Schloss wird mit vielen Lichtelementen in Szene gesetzt. Tritt man durch das Eingangstor, taucht man ein in eine zauberhafte Märchenwelt, inspiriert durch die Erzählungen der Gebrüder Grimm. Der Weihnachtsmarkt findet an den vier Wochenenden bis zum 22. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag statt. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre ist frei, für Jugendliche bis 15 Jahre kostet ein Ticket 7,50 Euro und für Erwachsene 12,50 Euro. An Freitagen bezahlen Erwachsene zehn Euro und Jugendliche fünf. Tickets gibt es auf der Website des Schloss Kaltenberg.

Die größte Veranstaltung im Landkreis ist wohl der Christkindlmarkt in Landsberg. Dort öffnen die Buden vom 29. November bis zum 22. Dezember ihre Luken. Die Landsberger Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, die Fußgängerzone, Hauptplatz, Rossmarkt und Infanterieplatz bietet Platz für ausgiebiges Schlendern über den Markt. Der Landsberger Christkindlmarkt hat von Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag kann der Christkindlmarkt von 14 bis 20 Uhr besucht werden.

Zwischen dem ersten und vierten Adventswochenende findet in Landsberg wieder der Christkindlmarkt in der Altstadt statt.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region 2024

Zum elften Mal findet der Adventsmarkt im Schlosspark Greifenberg statt. Auf der Wiese vor dem Jagdschloss werden am 30. November, von 16 bis 22 Uhr und am 1. Dezember, von 13 bis 18 Uhr die Stände geöffnet.

In Prittriching veranstaltet die Blaskapelle am Samstag, 30. November, von 16.30 bis 20.30 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 16 bis 20 Uhr, erneut einen Christkindlmarkt an der Frauenkirche in Prittriching. An den Ständen wird eine breite Auswahl an verschiedenen Produkten, selbst gemachten Artikeln und Köstlichkeiten angeboten. Für Kinder gibt es ein Kinderkino sowie den Besuch des Nikolaus.

Am 30. November wird auch in Obermeitingen der Advent eingeläutet. Ab 15.30 findet der Adventsmarkt im Feststadl an der Hauptstraße 35 statt. Organisiert wird der Markt durch die gemeindlichen Vereine unter der Federführung des Bastelkreises.

Die Marktgemeinde Kaufering veranstaltet seinen „Advent am Fuggerplatz“, in der Albert-Schweitzer-Straße 4 vor dem Gebäude der Bücherei. Der Markt findet von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr statt. Etwa 20 Hütten werden am Fuggerplatz aufgebaut sein. Dabei bringen sich unter anderem die örtlichen Vereine ein. Am Freitag kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus, am Samstag und Sonntag schaut um 18 Uhr der Weihnachtsengel vorbei. Musikalisch werden die Tage durch Klarinettenmusikanten, ein Blechquartett und den Posaunenchor begleitet.

Christkindlmärkte am Ammersee

In Utting findet am Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember, einen Christkindlmarkt auf dem Platz am alten Feuerwehrhaus. Am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Ein Wochenende später öffnet am Ammersee in Dießen der Weihnachtsmarkt vor und im Marienmünster. Am Samstag, 7. Dezember, hat der Markt von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr offen. Das Café im obersten Stockwerk des Taubenturms hat ebenfalls geöffnet. Neben Goldschmiedearbeiten, hart-geschneiderte Kleidungsstücke und Keramik, werden auch wieder die Dießener Lesebücher zum Kauf angeboten.

Am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 19 Uhr findet zudem der Christkindlmarkt in Schondorf am Wilhelm-Leibl-Platz statt.

Wer etwas östlicher im Landkreis unterwegs ist, möchte sich am Freitag, 29. November oder Samstag, 30. November, vielleicht den Christkindlmarkt im Pausenhof der Schule in Finning ansehen. Der Markt hat von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Am zweiten Adventwochenende findet zudem in der Nachbargemeinde der Windacher Advent statt. Im Schlosspark haben die Stände am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmärkte im südlichen Landkreis Landsberg

In Hofstetten findet am 7. und 8. Dezember der Christkindlmarkt Hipp statt. In Hagenheim wird die Waldweihnacht dieses Mal am 21. Dezember gefeiert.

In Apfeldorf kann der Weihnachtsmarkt schon zum 24. Mal stattfinden. Am ersten Adventswochenende finden Lechrainer dort Stände mit Glühwein, Würstchen und Handarbeiten. Am Samstag, 30. November, öffnet der Markt von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Für Kinder gibt es am Samstag um 14.30 Uhr im Pfarrhof ein Kamishibai-Theater (Erzähltheater mit Bildern) zu sehen. Etwas später wird dann draußen auf dem Weihnachtsmarkt bei Einbruch der Dunkelheit der Engel den Friedensprolog von hoch oben vom Balkon sprechen.

Vereine in Thaining veranstalten am 7. Dezember einen Adventsmarkt am Alten Molkereiweg. Die Veranstaltung öffnet um 15 Uhr.

In Fuchstal wird am 7. Dezember der Weihnachtsmarkt in Asch veranstaltet und am Wochenende darauf am 14. und 15. Dezember der Christkindlmarkt in Leeder.

Der Christkindlmarkt in Leeder wurde im vergangenen Jahr gut besucht.

Ebenfalls am ersten Adventswochenende findet in Reichling ein Adventsmarkt im und rund um das Pfarrheim statt. Am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr können im Adventscafé des Frauenkreises Adventskränze und Gestecke abgeholt werden, die vorher bestellt worden sind. Es wird aber auch weiteres Handgemachtes verkauft. Darunter gedrechselte Arbeiten aus Holz oder etwa Kerzen. Im Außenbereich gibt es neben Essensständen auch weihnachtliche Verkaufsstände. Das musikalische Rahmenprogramm wird vom Musikverein Reichling gestaltet. Um 17.30 Uhr besucht der Nikolaus die Veranstaltung des Gartenbauvereins.

In den benachbarten Landkreisen: Märkte in Augsburg, Buchloe und Herrsching

Auch in der direkten Nachbarschaft finden einige Weihnachtsmärkte statt. In Buchloe bietet der Christkindlemarkt vom 6. bis zum 8. Dezember eine kleine Pause von vorweihnachtlichem Trubel in stimmungsvoller Atmosphäre zwischen romantischen Hütten mit Nikolausbesuch, Adventskalender und winterlichen Kutschfahrten. Aus den nördlichen Gemeinden des Landkreises geht es auch mal schnell auf den Christkindlesmarkt nach Augsburg (25. November bis 24. Dezember) oder nach Steindorf auf den Kipferlmarkt auf Schloss Hofhegnenberg (7. bis 18. Dezember). Am Ammersee findet in Herrsching auf dem Kurparkschlösschen am 14. und 15. Dezember ein Christkindlmarkt statt. Die Diakonie Herzogsägmühle veranstaltet am ersten Adventwochenende, vom 29. November bis 1. Dezember einen Weihnachtsmarkt. Am Samstag tritt dort zwischen 15.30 und 17.30 der Walking-Act „Princess Moments“ auf.