Einbrüche in Weil und Holzhausen: Schäden in Gärtnerei und Behindertenwerkstätten

Zwei polizeibekannte Einbrüche ereigneten sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Landsberg.

Während des Tatzeitraumes drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln in die Büroräume und weitere Teile einer Gärtnerei in Weil ein. Es entstand erheblicher Sachschaden. Da die Tageseinnahmen nicht im Büro lagerten, kam es nur zu geringem Diebstahlschaden.

Außerdem drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln in Räume und weitere Teile des Magnusheimes von Regens Wagner in Holzhausen, unter anderem in den Hofladen, ein. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ein Tresor wurde im Büro aufgehebelt und Bargeld entwendet. Der genaue Beuteschaden muss noch ermittelt werden, es entstand erheblicher Sachschaden durch Aufbrechen von mehreren Türen im Innen- und Außenbereich.

Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt in beiden Fällen Hinweise auf die Täter unter Tel. 08191 9320 entgegen. (AZ)