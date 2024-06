EM-Aktion: Das LT sucht die Feiermeister

Die deutschen Fußballer spielen gegen Dänemark. Das Mitfiebern im EM-Outfit lohnt sich. Wir verlosen ein besonderes Trikot.

Die Fußball-Europameisterschaft geht in ihre heiße Phase. Am Samstag beginnt die K.o.-Runde. Deutschland trifft im Achtelfinale in Dortmund auf Dänemark. Viele Fans der deutschen Mannschaft um den aus Issing stammenden Bundestrainer Julian Nagelsmann werden die Partie gemeinsam mit Gleichgesinnten und in passender Fankleidung verfolgen. Unsere Redaktion sucht die EM-Feiermeister und verlost unter den Teilnehmenden ein Fan-Trikot mit der Unterschrift von Julian Nagelsmann.

Zur EM in Deutschland gibt es für die Leserinnen und Leser des Landsberger Tagblatts etwas zu gewinnen. Die Redaktion sucht den EM-Feiermeister oder die EM-Feiermeisterin. Wie verfolgt ihr die Fußball-EM? In voller DFB-Montur vor dem Fernseher oder bei einer Grillparty mit den Nachbarn? Macht ein Foto und sendet es an uns. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein DFB-Heimtrikot, das von Bundestrainer Julian Nagelsmann signiert wird. Gesponsert wird das Trikot von Sport 2000 in Landsberg.

Ronny Morawa von Sport 2000 in Landsberg sponsert das Fan-Trikot, das Bundestrainer Julian Nagelsmann unterschreiben wird. Foto: Christian Rudnik

Schickt uns bitte ein Foto mit dem Betreff "EM-Feiermeister" an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Teilt uns bitte mit, wer auf dem Foto zu sehen ist, wer das Bild gemacht hat, wo es entstanden ist und gerne auch, welche Geschichte ihr damit verbindet.

Mit einer Einsendung erklärt ihr euch bereit, dass das jeweilige Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Deshalb müssen auch alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Bitte beachtet die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO unter landsberger-tagblatt.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.

In Landsberg und Umgebung bieten etliche Gastronomen und Vereine an, die Spiele live zu verfolgen. Public Viewing auf öffentlichen Plätzen mit großen Leinwänden wie in Großstädten ist jedoch nicht geplant.

