Landkreis Landsberg

06:01 Uhr

Engpässe in Apotheken? Das sagen Betreiber aus dem Kreis Landsberg

Plus Wegen Lieferengpässen sind zahlreiche Medikamente derzeit nicht vorrätig. Das gilt auch für den Landkreis Landsberg. Die Apotheken haben aber mit noch einem ganz anderen Problem zu kämpfen.

Von Vanessa Polednia

Wer ein bestimmtes Medikament benötigt, kann nicht davon ausgehen, dass er oder sie es in der Apotheke auch erhält. Denn wegen Lieferengpässen sind zahlreiche Medikamente derzeit nicht vorrätig, wie bereits berichtet wurde. Während Kunden und Kundinnen darüber nicht selten überrascht sind, ist das Thema für die Apotheken alles andere als neu. So auch im Landkreis Landsberg. Wir haben uns in Landsberg, Kaufering und Dießen umgehört. Wie man die Situation dort sieht.

