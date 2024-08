Etliche Verkehrsunfälle im Kreis Landsberg zum Start ins Wochenende

Etliche Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitag zum Start ins Wochenende im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Landsberg, die deshalb im Polizeibericht bezüglich des derzeit aufgrund diverser Baustellen und der Ferienzeit erhöhten Verkehrsaufkommens und um entsprechende gesteigerte Vorsicht im Straßenverkehr bittet.

Am Freitagvormittag kam es zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall in Landsberg. Eine 61-jährige Landkreisbewohnerin wollte in der Münchner Straße mit ihrem Auto in eine Tiefgarage einfahren, weswegen sie den Pkw anhielt und diesen verließ. Hierbei vergaß sie jedoch, den Pkw entsprechend zu sichern, weshalb dieser ins Rollen kam. Beim Versuch, den Pkw anzuhalten, wurde sie mitgeschliffen. Sie erlitt diverse Schürfwunden an Händen und Füßen.

E-Biker stürzt bei Igling vom Rad

Am frühen Freitagnachmittag, 9. August, befuhr ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Landkreis den Radweg neben der Kreisstraße von Landsberg in Richtung Igling. Ein 29-Jähriger, der mit seinem Pkw zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzte Richtung auf der Fahrbahn fuhr, setzte vor dem E-Bike zum kreuzenderweise Abbiegen an. Der E-Bike-Fahrer bremste, in der Annahme übersehen zu werden, stark ab. Er konnte so einen Zusammenstoß zwar verhindern, nicht aber den folgenden Sturz von seinem E-Bike. Er zog sich leichte Verletzungen zu, deren Behandlung jedoch keinen Rettungsdienst erforderlich machte.

Zusammenstoß auf der Landsberger Straße in Geltendorf

Kurze Zeit später kam es in Geltendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wollte mit seinem Kraftrad, auf der Landsberger Straße fahrend, nach links in die Moorenweiser Straße abbiegen. Ein ihm entgegenkommende 52-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw ebenfalls nach rechts in die Moorenweiser Straße abbiegen. Beim gleichzeitigen Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß, wobei sich der Kradfahrer am Knöchel verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden.

Autofahrer übersieht Stau auf der Kreisstraße in Kaufering

Einige Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall in Kaufering, ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis fuhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße LL20 in Richtung Landsberg. Hierbei übersah er eine vor ihm, mit ihrem Pkw verkehrsbedingt wartende, 44-jährige Fahrzeuglenkerin, ebenfalls aus dem Landkreis. Um ein Auffahren auf den Pkw zu verhindern, wich der Mann nach links in den Gegenverkehr aus und kollidierte mit einem Auto. Der 50-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Der 33-jährige Unfallgegner und seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Im Tagesverlauf ereigneten sich noch drei weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden, die ihre Ursache jeweils in der Unachtsamkeit der jeweiligen Fahrzeuglenkerin beziehungsweise des jeweiligen Fahrzeuglenkers fanden, teilt die PI Landsberg mit. Hierbei entstanden Sachschäden in gesamt geschätzter Höhe von rund 12.000 Euro. (AZ)