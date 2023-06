Fackellauf durch den Landkreis erinnert an die Gründung des BRK

Die Schlacht von Solferino gilt als Geburtsstunde des Roten Kreuzes. In Landsberg und Umgebung ist das jetzt ein Thema.

Seit 1992 erinnern Tausende Menschen aus der ganzen Welt alljährlich rund um den 24. Juni bei einem Fackelzug des italienischen Roten Kreuzes von Solferino nach Castiglione delle Stiviere an die Anfänge der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Auch das Deutsche Rote Kreuz erinnert sich an seine Wurzeln und beteiligt sich am Fackellauf nach Solverino. Und so kam die Fackel nach langer Zeit auch wieder in den Landkreis Landsberg.

Nach der Art eines Staffellaufs wird das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ von Rotkreuzgliederung zu Rotkreuzgliederung weitergereicht, bis es dann am 24. Juni Solferino in Norditalien erreicht. Dieses Jahr verweilte die Fackel des Friedens drei Tage bei den Gemeinschaften des BRK Landsberg. Die Wasserwacht Aidenried übergab die Fackel an den Vorsitzenden Alex Dorow in Begleitung der Wasserwacht Utting auf dem Ammersee. Mit dem Einsatz-Quad der Wasserwacht ging die Reise anschließend zur Rettungswache Windach, wo sie von der BRK-Einsatzleitung abgeholt und zum Kreisverband nach Landsberg gebracht wurde.

Zahlreiche Fototermine mit der Fackel in Landsberg

Dort hatte das Friedenslicht zahlreiche Fototermine: bei den Kolleginnen und Kollegen der Rettungswache, der Verwaltung in der Geschäftsstelle, bei der Tagespflege und der ambulanten Pflege, und nicht zuletzt bei den Senioren im Jesuitenkolleg. Ehe die Fackel des Friedens offiziell von der Wohlfahrts- und Sozialarbeit an die Sanitätsbereitschaft übergeben wurde, gab es noch Besuche in der Schatztruhe, in der Kindertagesstätte am Reischer Talweg und einen Blitzbesuch bei der dienstältesten Rotkreuzlerin Vroni Döring. Der Nachmittag gehörte der Bereitschaft mit ihren zahlreichen Einsatzeinheiten, ehe die Übergabe an das Jugendrotkreuz erfolgte. Das Jugendrotkreuz brachte die Fackel des Friedens von Landsberg nach München in die BRK-Landesgeschäftsstelle, der letzten Station in Deutschland auf dem Weg nach Solverino.

Die Fackel stattete auch der BRK-Schatztruhe in Landsberg einen Besuch ab. Foto: BRK Landsberg

Der Fackellauf basiert auf dem historischen Hintergrund, dass am 24. Juni 1859 der Schweizer Henry Dunant auf einer Geschäftsreise mit den Konsequenzen der Schlacht von Solferino konfrontiert wurde. Die Schlacht gilt als Geburtsstunde des Roten Kreuzes: In den Tagen danach wurde die etwa acht Kilometer entfernte Stadt Castiglione delle Stiviere durch die Aktivitäten von Rotkreuzbegründer Dunant zum Mittelpunkt der Hilfeleistungen für die Verwundeten. Weil professionelle Hilfe überall fehlte, forderte Dunant Einheimische zur Mithilfe auf. „Sono tutti fratelli“ – wir sind alle Brüder – gemäß diesem Motto wurden alle Verletzten versorgt, ungeachtet ihrer Nationalität. Um daran zu erinnern, veranstaltete das italienische Rote Kreuz das erste Mal im Jahr 1992 einen Fackelzug von Solferino nach Castiglione delle Stiviere, der seitdem jährlich stattfindet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch