Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Flüchtlingssituation und Personalkosten belasten den Landkreis finanziell

Plus Die Teilhaushalte des Amts für Jugend, Familie, Soziales und Bildung im Landkreis Landsberg werden vorgestellt. Die Zahlen kennen nur eine Richtung.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Bald beraten Landsbergs Kreisrätinnen und Kreisräte über die Finanzplanung für das kommende Jahr – und schon jetzt ist klar: Sie müssen dabei erneut steigende Ausgaben in den Teilhaushalten des Amts für Jugend, Familie, Soziales und Bildung berücksichtigen. „Die Zahlen kennen leider nur eine Richtung“, sagte der zuständige Abteilungsleiter Peter Rasch in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Für Mehrkosten sorgt unter anderem die Flüchtlingssituation im Landkreis, Diskussionen gibt es um einen Antrag von SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech.

In den vorgestellten Teilhaushalten sind insgesamt rund 28 Millionen Euro an Ausgaben angesetzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 waren noch gut zehn Millionen Euro an Ausgaben veranschlagt. Einen ersten größeren Sprung gab es schließlich 2016 (knapp 20 Millionen Euro), als die Flüchtlingskrise den Landkreis beschäftigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen