Gabriele Triebel: MARO-Rettung muss Priorität haben

Die Landtags-Grünen fordern die Staatsregierung in einem Dringlichkeitsantrag auf, umgehend alle staatlichen Hilfsmöglichkeiten zu prüfen, um die MARO-Genossenschaft vor einer Zerschlagung zu retten. Wie berichtet, sind von der Insolvenz der Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen auch der Bau eines sozialen Wohnprojekts in Penzing und in Moorenweis betroffen sowie das Mehrgenerationen-Haus in Windach betroffen.

In den Gemeinden Penzing und Moorenweis sollten günstige Mehrgenerationen-Wohnungen, Demenz-Wohngemeinschaften sowie eine Tagespflege entstehen. Im Windacher Mehrgenerationen-Haus fürchten Genossinnen und Genossen um ihre Mietwohnungen, so wie hunderte andere in ganz Bayern, teilen die Grünen in einer Pressemeldung mit. „Und was macht die Staatsregierung? Sie vertrödelt wertvolle Zeit“, sagt Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel aus Kaufering, bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende des Bildungsausschusses, mit Blick auf die Insolvenz der sozialen Genossenschaft MARO. „Aber die Zeit läuft davon.“

Grüne kritisieren das Vorgehen der Staatsregierung

„Von Seiten der CSU heißt es immer wieder, die Möglichkeiten zur Rettung der MARO seien begrenzt. Aber das stimmt nicht!“ Gabriele Triebel ist sich sicher, dass die Staatsregierung bei dem Thema viel größeres Engagement zeigen könne. Selbstverständlich könne schnelle Hilfe durch staatliche Institutionen, Bürgschaften, Kredite oder andere Instrumente möglich gemacht werden. Aber: „Bezahlbarer Wohnraum hat einfach keine Priorität. Schon vor Monaten hätte das Bauministerium sämtliche Möglichkeiten ausloten können und müssen. Die Staatsregierung muss jetzt endlich handeln.“

Die Probleme bei MARO entstanden durch die Rücknahme einer Finanzierungszusage für ein Projekt in Landsham im Landkreis Ebersberg. In Windach richteten Betroffene des Mehrgenerationenhauses „Alter Pfarrhof“ Ende Mai einen Appell an Bürgermeister Richard Michl und überreichten Unterschriften. Das Ziel: Politisches Eingreifen, um die MARO-Pleite zu verhindern. Die Entwicklung rund um die MARO werden auch in Penzing genau verfolgt. Dort hat sich die Gemeinde die Genossenschaft für ein ähnliches Projekt ausgesucht.

Rund 700 Mieterinnen und Mieter der sozialen Genossenschaft MARO sind von der Insolvenz betroffen. 13 Wohnprojekte der Genossenschaft gibt es in Bayern: Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz oder Häuser mit Car-Sharing. Für die Projekte in Andechs und Wielenbach bei Weilheim besteht ein Baustopp.