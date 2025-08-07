Icon Menü
Landkreis Landsberg: Geflüchtete Senioren aus der Ukraine „wollen unbedingt gebraucht werden“

Anatolii Sukhorukov hat die Hoffnung, eines Tages in seine Heimatstadt Berdjansk zurückkehren zu können. Bis dahin möchte er der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Von Dominik Stenzel
    Anatolii Sukhorukov (links) kommt ursprünglich aus Berdjansk im Südosten der Ukraine. Flüchtlingshelfer Stephan Krebs unterstützt den 73-Jährigen.
    Anatolii Sukhorukov (links) kommt ursprünglich aus Berdjansk im Südosten der Ukraine. Flüchtlingshelfer Stephan Krebs unterstützt den 73-Jährigen. Foto: Thorsten Jordan

    In seiner ukrainischen Heimatstadt Berdjansk führte Anatolii Sukhorukov ein glückliches Leben. Doch vor knapp dreieinhalb Jahren mussten er und seine Familie mit Beginn des russischen Überfalls alles zurücklassen. „Um unser Leben zu retten“, sagt der heute 73-Jährige. Sukhorukov hat mit seiner Ehefrau im Landkreis Landsberg Zuflucht gefunden, inzwischen wohnen sie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Greifenberg. Ihr Alltag ist geprägt von der Sorge um die beiden Söhne, die als Soldaten in der Ukraine an der Front kämpfen. Aber auch vom Wunsch, der Gesellschaft in Deutschland etwas zurückzugeben. Dieses Bedürfnis beobachtet der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Stephan Krebs verstärkt bei Geflüchteten im Seniorenalter: „Sie wollen unbedingt gebraucht werden.“

