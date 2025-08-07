Geflüchtete Senioren aus der Ukraine „wollen unbedingt gebraucht werden“

In seiner ukrainischen Heimatstadt Berdjansk führte Anatolii Sukhorukov ein glückliches Leben. Doch vor knapp dreieinhalb Jahren mussten er und seine Familie mit Beginn des russischen Überfalls alles zurücklassen. „Um unser Leben zu retten“, sagt der heute 73-Jährige. Sukhorukov hat mit seiner Ehefrau im Landkreis Landsberg Zuflucht gefunden, inzwischen wohnen sie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Greifenberg. Ihr Alltag ist geprägt von der Sorge um die beiden Söhne, die als Soldaten in der Ukraine an der Front kämpfen. Aber auch vom Wunsch, der Gesellschaft in Deutschland etwas zurückzugeben. Dieses Bedürfnis beobachtet der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Stephan Krebs verstärkt bei Geflüchteten im Seniorenalter: „Sie wollen unbedingt gebraucht werden.“

