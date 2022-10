Landkreis Landsberg

Gymnasien: Große Baumaßnahmen in St. Ottilien und Dießen

Plus An den Gymnasien in St. Ottilien und Dießen stehen Baumaßnahmen an. Wie sich der Landkreis Landsberg daran finanziell beteiligt.

Von Thomas Wunder

Mit zwei größeren Baumaßnahmen an Schulen und deren finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis beschäftigt sich der Kreisausschuss des Kreistags. Für den kompletten Neubau des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien soll ein Zuschuss in Höhe von 9,1 Millionen Euro gewährt werden und für die Erweiterung und Umstrukturierung des Ammersee-Gymnasiums werden laut Entwurfsplanung rund 26 Millionen Euro fällig.

