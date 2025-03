Hans Dietrich erhält den Kunstpreis des Landkreises

Der Künstler Hans Dietrich wird mit dem Kunstpreis des Landkreises Landsberg ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung wird laut einer Pressemitteilung des Landratsamts sein jahrzehntelanges künstlerisches Schaffen gewürdigt, das durch seine präzisen Aquarelle und Acrylwerke von Stadtansichten geprägt ist.

Hans Dietrich, der in Landsberg lebt und arbeitet, ist seit über fünf Jahrzehnten eine feste Größe in der regionalen und überregionalen Kunstszene. Bereits 1971 wurde er Mitglied der Künstlergilde Landsberg/Ammersee, ein Engagement, das er bis heute aktiv pflegt. Seit 1988 zeigt er seine Werke in Einzelausstellungen in Landsberg und Umgebung und hat an zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen in Bobingen, im Raum Ammersee sowie in München und Augsburg teilgenommen. 1989 wurde er mit dem Kunstpreis der Kunstvereinigung Bobingen ausgezeichnet. In den Jahren 2010 und 2011 folgten Nominierungen für den Ellinor-Holland-Kunstpreis.

Eine besondere Ehrung erfuhr Dietrich 2011, als ihn die Stadt Landsberg mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille auszeichnete. In dieser Zeit nahm er zudem an der internationalen Ausstellung „Incontri D’Aarte“ in Mezzocorona (Italien), Reutte und Landeck (Österreich) teil. Neben seinem eigenen künstlerischen Schaffen engagierte sich Hans Dietrich über viele Jahre als Kunstdozent. Seit 1997 leitete er Aquarellseminare an Kunstorten wie der Toskana, der Emilia Romagna, dem Gardasee, der Steiermark, Südtirol sowie in Deutschland. Von 2005 bis 2022 unterrichtete er zudem an der Volkshochschule Landsberg. Seine Ausbildung führte ihn zu namhaften Künstlern, darunter Oskar Koller, Gerhard Almbauer und Peter Tomschiczek, mit denen er an der Kunstakademie Bad Reichenhall, in Stein bei Nürnberg und Irsee arbeitete. Ein besonderes Highlight seiner Karriere war laut der Pressemitteilung 2017, als er „Landsberger Ansichten“ für das Goldene Buch der Stadt Landsberg malte.

Im Landratsamt sind Werke des Landsbergers zu sehen

Hans Dietrichs Werke sind geprägt von einer außergewöhnlichen graphischen Genauigkeit, ohne sich jedoch in fotorealistischer Darstellung zu verlieren. Seine bevorzugten Motive sind Stadtansichten, insbesondere von Landsberg und Venedig. Seine Aquarelle und Acrylwerke fangen mit beeindruckender Detailtreue die Atmosphäre dieser Orte ein und machen sie auf einzigartige Weise lebendig.

Die feierliche Verleihung des Kunstpreises an Hans Dietrich findet im Beisein geladener Gäste am 11. April im Sitzungssaal des Landratsamtes statt. Davor und danach haben die Gäste Gelegenheit, eine Werkauswahl des Künstlers in einer begleitenden Ausstellung zu erleben. Im „Kultur-Schauplatz“ im Landratsamt wird ein Teil der Ausstellung bis Ende September zu sehen sein, also auch noch in der Langen Kunstnacht. Bei der 25. Langen Kunstnacht am 20. September wird der Künstler ebenfalls anwesend sein. Der Kunstpreis des Landkreises wird jährlich vergeben und zeichnet herausragende Künstlerinnen und Künstler aus, die mit ihrem Schaffen einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Kunst- und Kulturlandschaft leisten. Mit Hans Dietrich reiht sich eine herausragende Künstlerpersönlichkeit in die Liste der bisherigen Preisträger ein, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)