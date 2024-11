Inklusionspreis für zwei Projekte aus der Region Landsberg

Barrierefrei – gemeinsam finden wir Wege: Unter diesem Motto zeichnete der Bezirk Oberbayern vier Initiativen mit dem Inklusionspreis aus, die sich für ein barrierefreies Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen einsetzen und Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen. Der erste Preis ging an ein inklusives Redaktionsteam der Lebenshilfe Freising, das verschiedene Themen digital und in einfacher Sprache aufbereitet. Zwei Organisationen aus dem Landkreis Landsberg erhielten jeweils einen Anerkennungspreis für ihr Engagement.

Gleich zwei dritte Preise hatte die Jury in diesem Jahr ausgelobt, heißt es in einer Pressemeldung. Denn die Wahl sei schwergefallen angesichts der Anzahl an innovativen und kreativen Bewerbungen – über 50 waren beim Bezirk Oberbayern eingegangen. Infolgedessen gibt es in diesem Jahr vier Projekte, die bei der Verleihung im Sitzungssaal des Bezirks mit dem Inklusionspreis ausgezeichnet wurden. Weitere acht wurden mit Anerkennungspreisen gewürdigt. „Herz dieser Initiativen sind engagierte Menschen, die andere ermutigen, an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben, ihre Möglichkeiten auszuloten, ihre Potenziale zu erkennen, sich einzubringen und über sich hinauszuwachsen. Viele wünschen es sich, Sie machen es möglich: Gemeinschaft, voneinander lernen, aneinander wachsen, miteinander gestalten – und das auf Augenhöhe. So gelingt Inklusion“, fand Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger bei der Veranstaltung wertschätzende Worte für die Ausgezeichneten.

Mit einem Anerkennungspreis wurden auch zwei Organisationen aus dem Landkreis Landsberg ausgezeichnet. Die Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen für „Kultur im Gewächshaus“. Dabei organisiert ein inklusives Team für Menschen mit und ohne Behinderungen Kulturveranstaltungen, die für alle zugänglich sind. Die Lebenshilfe Landsberg erhielt die Auszeichnung für das „Theater Unbegrenzt“, bei dem Menschen mit und ohne Behinderungen auf und hinter der Bühne mitwirken und gemeinsam Theatertücke erarbeiten, die sie im Stadttheater Landsberg aufführen. (AZ)