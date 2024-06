"Keine große Gefahr": So ist die Hochwasser-Situation im Landkreis Landsberg

Der Lech stellt kein Problem dar, auch der Windachspeicher ist noch aufnahmefähig. Trotzdem gibt es noch keine Entwarnung für die Region.

Die Einsatzkräfte und Hochwasserschutzsysteme haben am Wochenende im Landkreis Landsberg gute Arbeit geleistet. Größere Schäden oder gar vermisste Personen wurden bislang nicht gemeldet. Entwarnung vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim gibt es jedoch weiterhin nicht. Behördenleiter Korbinian Zanker informiert.

Hochwasserschutzsystem am Lech "kann wesentlich mehr ab"

Die Katastrophengebiete am Wochenende befanden sich in Schwaben und im nördlichen Oberbayern. Die Gebiete verlagern sich weiter Richtung Donau. "Wir haben am Wochenende 175.000 Sandsäcke nach Dillingen und Donauwörth geliefert", berichtet der Behördenleiter. Für den Landkreis Landsberg haben wir aktuell heute morgen wieder eine Warnung herausgegeben", sagt Zanker am Montagvormittag. Es haben wieder Niederschläge eingesetzt. Die Niederschläge konzentrieren sich eher weiter südlich und der Zufluss in den Forggensee steige stark an. "Aber der hat weiterhin eine sehr große Hochwasserrückhaltefunktion. Deswegen sehe ich für den Lech keine große Gefahr", sagt der Behördenleiter.

Der Lech wird wohl noch in die Meldestufe 1 ansteigen: "Wir erwarten aber kein Ereignis, dass das Hochwasserschutzsystem überlastet", betont der Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamts. Beim Hochwasserschutzsystem am Lech in Landsberg "ist alles gut im Schuss. Da geht ein Hundertjähriges Hochwasser schadlos durch und soweit wird es nach derzeitiger Prognose nicht kommen." Auch die Staustufen könnten wesentlich mehr ab - "die sind auf eine Tausendjähriges Hochwasser angelegt", betont Zanker.

Keine Entwarnung für Nebenflüsse wie Singold und Verlorene Bach

Am Wochenende hat man gesehen: Probleme gab es an Gewässern dritter Ordnung, also kleineren Nebenflüssen. Entwarnung kann das Wasserwirtschaftsamt noch nicht geben. "Heute müssen wir noch abwarten, was da herunterkommt". Problematisch an dem anhaltenden Regen sei auch, dass die Böden komplett wassergesättigt wären. "Alles, was jetzt an Niederschlägen herunterkommt, versickert nicht mehr und es kommt sofort zum Abfluss."

Der Windachspeicher, der vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim betrieben wird, ist schon ziemlich hoch eingestaut. Am Montagmorgen lag der Speicherspiegel bei 629,77 Metern über dem Meer, das sind 4,77 Meter über dem Normal-Stauziel, aber noch 1,63 Meter unter dem Hochwasser-Stauziel. Am Montag waren gut 75 Prozent des Stauraums beansprucht. "So einen hohen Einstau sieht man selten", meint der Fachmann. Der Speicher "hat das Windachtal am Wochenende vor der kompletten Verwüstung geschützt", betont Zanker. Es sei aber noch Rückhaltespeicher vorhanden. "Wir erwarten da auch noch einen weiteren Zufluss", etwa vom Schlögelbach.

Der Ammersee befindet sich am Montagvormittag in der Meldestufe 1. Er werde aber weiter steigen, sagt Zanker. Denn in der Ammer baue sich in Oberammergau eine zweite Welle auf, ebenso in Weilheim und Peißenberg. "Das fließt dann in den Ammersee rein und dementsprechend wird er weiter ansteigen, Richtung Meldestufe 3, ob wir die knacken, werden wir dann sehen", so Zanker.

Entspannung der Lage in Prittriching und Igling

Gesperrte Straßen und vollgelaufene Keller: Bürgermeister aus besonders betroffenen Gebieten im Kreis Landsberg geben für den Moment Entwarnung. "Es ist bisher noch alles unter Kontrolle. Wir warten ab, ob noch etwas kommt, ansonsten bauen wir morgen die Vorsichtsmaßnahmen zurück", sagt Prittrichings Bürgermeister Alexander Ditsch Montagmittag. Auch Iglings Bürgermeister Günter Först spricht davon, dass sich die Lage weiter entspannt habe: "Es hat zwar vorhin stark geregnet, aber das Regenrückhaltebecken ist schon wieder gesunken und die Feuerwehr ist nicht im Einsatz."