Kreis Landsberg: Pendler legen im Freistaat weitesten Weg zur Arbeit zurück

Nirgendwo in Bayern nahmen Berufstätige im vergangenen Jahr weitere Wege in Kauf als im Landkreis Landsberg, um zum Arbeitsplatz zu kommen, das geht aus einer Erhebung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Unsere Redaktion hat mit München-Pendlern aus Dießen und Obermeitingen über ihre Beweggründe und Erlebnisse gesprochen und bei der Arbeitsagentur Zahlen erfragt, wohin die meisten Auspendler fahren und woher besonders viele Menschen zum Arbeiten in den Landkreis kommen. Auch Vertreter aus Wirtschaft und Handwerk äußern sich.

Mit einer Strecke von 26,9 Kilometern zum Arbeitsplatz ist Landsberg auch in Deutschland ganz vorn dabei. Nur in drei ostdeutschen Landkreisen ist die Distanz noch größer. Beschäftigte legten der Statistik nach hierfür im Schnitt in Deutschland im vergangenen Jahr 17,2 Kilometer zurück. Zu den über 7200 Personen aus dem Landkreis Landsberg, die einer Tätigkeit in der Stadt München nachgehen, gehört unter anderem Udo Reinhardt aus Dießen. Der 56-Jährige nimmt die Strecke seit Juni 2023 auf sich. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe, sagt er: „Ich bin freiberuflicher Fotograf, die Branche stirbt allerdings aus und ich wollte von der privaten zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Es hat sich ein Job beim Kamerahersteller Leica aufgetan, das hat super gepasst.“

Einmal in der Woche fährt eine S-Bahn wegen Verspätung nicht bis Herrsching

Die Arbeit mache ihm Spaß, den Rest seines Berufslebens die Pendelstrecke auf sich nehmen, wolle er aber nicht, sagt er. „Wenn ich um 19.30 Uhr wieder daheim bin, bin ich platt, da passiert nicht mehr viel.“ Er lebe gerne in Dießen und am Ammersee, zum Pendeln, sei es aber nicht optimal. Zu den Bahnhöfen in Geltendorf, Herrsching und Weilheim sei er 20 Minuten unterwegs. Reinhardt hat alle Optionen schon ausprobiert, Herrsching sei aber die beste, da er einmal weniger umsteigen müsse. „Mindestens einmal die Woche hat die S-Bahn aber so viel Verspätung, dass sie schon in Weßling endet, dann stehe ich 20 Minuten länger, bis wieder eine Bahn kommt.“ Das Auto sei keine Alternative, da er zentrumsnah arbeite, so Reinhardt.

Nicht im Zentrum, sondern im Osten Münchens arbeitet Sarah Richter aus Obermeitingen. Mit dem Auto nach Neuperlach zu ihrem Arbeitgeber Siemens zu fahren, sei angesichts des Verkehrs in München aber eine Option, auf die sie nur im Notfall zurückgreife. Richter ist froh, dass sie nur noch zweimal in der Woche vor Ort sein muss und sonst von daheim aus arbeiten kann. „Jeden Tag reinfahren, das kann ich mir nicht mehr vorstellen“, sagt die 41-Jährige, die mit 17 bei ihrem Arbeitgeber angefangen hat. Das hat auch damit zu tun, dass sie zwei Kinder hat. Sie ist lange jeden Tag gependelt, hat zwischendurch aber auch einige Zeit in München gelebt. Richter ist in Untermeitingen aufgewachsen und 2009 nach Obermeitingen gezogen.

Parkplatz am Bahnhof Kaufering ist trotz vieler Stellplätze voll

Die Fahrt zum Arbeitsplatz mit dem Zug funktioniere insgesamt gut, sagt sie. „Früher bin ich wegen des MVV-Tarifs immer ab Geltendorf gefahren. Seit es das Deutschlandticket gibt, steige ich in Kaufering ein. Da ist die Strecke mit dem Auto um einiges kürzer und in Kaufering muss man nicht fürs Parken bezahlen.“ Das Pendeln stresse sie nicht, sie nutze die Fahrzeit, um zu lesen. Sie könnte sich auch vorstellen, komplett mit dem Zug zu fahren, allerdings sind ihr die Umsteigezeiten zu knapp. „In der Früh ab Klosterlechfeld würde es passen, aber auf dem Heimweg muss der Zug von München nur einige ganz geringe Verspätung haben, dann bekomme ich den Anschluss in Kaufering schon nicht mehr.“ Während der Corona-Zeit sei der Parkplatz in der Marktgemeinde deutlich leerer gewesen als jetzt, wo dieser trotz der vielen Stellplätze wieder voll sei, so Richter.

Doch nicht nur München ist ein beliebter Arbeitsort. Viele Berufstätige fuhren laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit Weilheim zudem in die Landkreise Starnberg und Weilheim-Schongau. Bei Firmen im Kreis Landsberg sind besonders viele Menschen aus den Landkreisen Augsburg und Ostallgäu beschäftigt. Unter dem Strich pendeln aber gut 9000 Personen mehr ein als aus.

Icon Vergrößern Reinhard Scheuermann, stellvertretender Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg, sagt, dass das Gesamtpaket für den Beschäftigten stimmen muss. Foto: Christian Rudnik (Archiv) Icon Schließen Schließen Reinhard Scheuermann, stellvertretender Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg, sagt, dass das Gesamtpaket für den Beschäftigten stimmen muss. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Was bedeutet das für die Wirtschaft in Kreis Landsberg? Reinhard Scheuermann, stellvertretender Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg, sagt: „Der hohe Anteil an Auspendlern, insbesondere in den Großraum München, ist zum Teil historisch bedingt, zum Teil der Attraktivität dortiger Arbeitgeber und deren Lohnniveau geschuldet.“ Der Landkreis sei lange von der Bundeswehr geprägt gewesen und die Industrie- und Gewerbegebiete erst nach deren Rückzug deutlich ausgebaut worden. Zudem säßen in München viele international bekannte Wunscharbeitgeber, verweist er.

„Wichtig ist, – in München genauso wie in Landsberg – ein attraktives und angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Oftmals ist es eben nicht die Höhe des Gehalts, die entscheidend ist, sondern das Gesamtpaket“, betont Scheuermann mit Blick auf weniger Freizeit und höhere Wegkosten. Er sagt zum Thema Arbeitswege, dass das Homeoffice zwar oftmals gewünscht werde, vonseiten der Unternehmen allerdings immer weniger angeboten werde und dieser Trend sich in der nächsten Zeit verstärken werde.

Das Pendeln zum Arbeitgeber ist im Handwerk kein großes Thema

Im Handwerk ist es laut Kreishandwerksmeister Markus Wasserle kein großes Thema. „Einzelne Firmen in München zahlen vielleicht Zuschläge, um Personal zu bekommen, aber im Handwerk werden kurze Wege bevorzugt und es gelten die Tarifverträge. Wenn die Baustelle auswärts ist, zählt die Anfahrt von der Firma dorthin schon als Arbeitszeit.“

Entwicklung: Im Landkreis Landsberg gibt es 41.766 sozialversicherungspflichtige Jobs. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. 2016 waren es noch 36.000.

Auspendler: Es pendeln 26.570 Personen aus dem Kreis Landsberg aus (Männer 15.410/Frauen 11.160). Die meisten nach München (7230), Starnberg (3300) und Weilheim-Schongau (2630). Vierstellig ist die Zahl auch bei Augsburg Stadt und Land, München Land, Fürstenfeldbruck und Ostallgäu. Die Zahl hat sich stetig erhöht, im Jahr 2016 waren es 23.122 Menschen.

Einpendler: Zum Arbeiten kommen 17.430 Personen (10.560 Männer/6870 Frauen) in den Kreis Landsberg. Die meisten leben in Augsburg Land (2840), dem Ostallgäu (2650) und Weilheim-Schongau (1980) Vierstellig ist auch die Einpendlerzahl aus den Städten München und Augsburg sowie dem Unterallgäu. Die Zahl hat sich stetig erhöht, im Jahr 2016 waren es 14.000 Menschen.